تعلن «ميتا» عن تفاصيل رؤيتها لمستقبل «ميتافيرس»

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قالت شركة «ميتا» فيسبوك سابق، أنها شاركت خلال مؤتمر ميتا السنوي Meta Connect العام الماضي، رؤيتها حول عالم الميتافيرس، والتي تضمنت طرقاً جديدة لمساعدة الأشخاص على التعاون وتعزيز الإنتاجية في العمل.



وأضافت «ميتا»، أنها شاركت هذا العام، التقدم الذي أحرزته في تحقيق تلك الرؤية، بما في ذلك كل ما أعلنت عنه مما يساهم في النهوض بمستقبل العمل.



وفي هذا الصدد أعلنت «ميتا» مؤخرا في مؤتمر Meta Connect 2022 عن سماعة رأس الواقع الافتراضي المتقدمة والجديدة كلياً Meta Quest Pro، والتي تعد السماعة الأولى من ضمن مجموعة ميتا الجديدة من الأجهزة المتطورة، وقد تم تصميمها بالتركيز على مفهومي التعاون والإنتاجية.

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ووفقا لـ «ميتا»، تساعد هذه السماعة Quest Pro على الإحساس بحضورك بشكل أكبر حتى لو كنت بعيداً جسدياً، وستمنحك القدرة على إنجاز أعمالك افتراضياً، وبعيداً عن العالم المادي، مع الاستفادة من المساحة الافتراضية الكبيرة التي تتيح لك القيام بمهام متعددة وبمرونة أكثر.وقالت ميتا: "تستخدم Quest Pro أحدث التقنيات التي تساهم في تطوير طريقة عملنا، بالإضافة إلى ميزات وتجارب تشمل بصريات Pancake المبتكرة، وتوفر هذه الميزة صوراً أكثر وضوحاً لقراءة النصوص في الواقع الافتراضي (مثل المستندات ورسائل البريد الإلكتروني)، حيث توفر تبايناً أكبر بنسبة 75% منMeta Quest 2 تتيح هذه الميزة المبتكرة أيضاً تقليص حجم المكدس البصري لسماعة الرأس بنسبة 40% مقارنةً بسماعة Meta Quest 2، مما يعني أنك ستلاحظ حجماً أقل في الجزء الأمامي من سماعة الرأس عند ارتدائها حتى تتمكن من التركيز على إنجاز المهام.كما توفر السماعية واقع مختلط بالألوان الكاملة، وتتيح لك هذه الميزة رؤية البيئة المادية من حولك، وسيكون بإمكانك تنفيذ مهاماً متعددة في مساحة العمل الافتراضية الخاصة بك، مع ثلاث شاشات افتراضية ضخمة موضوعة في المكان الذي تفضله، بالإضافة إلى ظهور الشاشات أعلى مكتبك الفعلي إلى جانب كل أشيائك الأخرى في مساحة العمل الفعلية.كما تتيح السماعة تتبع العين وتعبيرات الوجه الطبيعية، حيث يمكن لهذه المزايا أن تجعل الصورة الرمزية تعبر عن شخصيتك بشكل طبيعي في الواقع الافتراضي، وتتيح هذه المزايا، إلى جانب تتبع حركة اليد، للصور الرمزية بإظهار إشارات غير لفظية، مما يسمح بزيادة مستويات التواصل والإحساس بالوجود.كما تأتي النظارة بتصميم أنيق ومفتوح، يسمح لك تصميم السماعة استخدام الرؤية المحيطية لتسهيل تدوين الملاحظات وزيادة الوعي بمحيطك، بالإضافة إلى ذلك، تتميز Quest Proبتقديم تجربة غامرة بمستويات مرنة مع مصدات مغناطيسية للضوء الخافت مدمجة في السماعة نفسها لخلق تجربة غامرة أكثر يمكن الاستفادة منها للعمل المركز، هذا بالإضافة إلى وحدات تحكم جديدة كلياً، حيث تأتي هذه الوحدات مع قلم إضافي للكتابة والرسم بشكل طبيعي، وهو مفيد بشكل خاص للكتابة على السبورة البيضاء في غرف الاجتماعات في المكاتب.كما ويتم تتبع وحدات التحكم بشكل ذاتي كامل لتغطية الحركة على نطاق 360 درجة، وهي مصممة لتكون أكثر توازناً وراحةً مع إيماءات دقيقة واهتزازات مطورة من شأنها أن تقدم تجربة أفضل للأشخاص الذين يرغبون في البناء والمراجعة والتعاون على الأجسام ثلاثية الأبعاد في الواقع الافتراضي.كما صُممت Quest Pro عند الإعلان عن إطلاقها لأشخاص مثل المهندسين المعماريين والمهندسين والعاملين في البناء والمبدعين والمصممين الذين يرغبون في زيادة مستويات سير العمل وزيادة قدراتهم الإبداعية بقوة الواقع الافتراضي. وعلى المدى الطويل، نتوقع أن تفتح السماعة مجموعة واسعة من الطرق الجديدة لتجربة العمل وتحسينه عبر العديد من القطاعات والمؤسسات المختلفة.اقرأ أيضا : «ميتا» تسهل الإبلاغ عن أخطاء عالم «ميتافيرس»وقالت «ميتا»: "أعلنا في العام الماضي عن الإصدار التجريبي لغرف عمل Meta Horizon، وهي مساحتنا للواقع الافتراضي لفرق العمل للتواصل والتعاون والآن نضيف مجموعةً من المزايا لغرف العمل الجديدة، التي تم تصميمها وتحسينها لتقديم أفضل أداء مع Quest Pro لمساعدتك في زيادة الإنتاجية والتعاون والإبداع"، ومن تلك الميزات..? أفاتار أكثر تعبيراً: من خلال استخدام مستشعرات Quest Pro المواجهة للداخل والتي تدعم ميزات تتبع العين وتعبيرات الوجه الطبيعية، يمكننا الآن إنشاء أفاتار أكثر واقعية ونابضة بالحياة في الوقت الفعلي. ونظراً لأن الأفاتار يمكنها الآن إظهار إشارات غير لفظية مثل الاتصال بالعين وتعبيرات الوجه، فإن الاجتماعات في غرف العمل ستمنحك إحساساً أكبر بالتواجد مقارنةً بمكالمات الفيديو التقليدية.? المجموعات الفرعية: لقد قدمنا قدرة فرق العمل على التحول من عرض تقديمي جماعي كبير إلى مناقشات أصغر في نفس الغرفة لعصف ذهني أكثر نشاطًا. ومع تقنية الصوت المكاني، سيكون بإمكانك سماع مجموعتك الفرعية بوضوح والمناقشات المحيطة في بقية الغرفة بأقل مستوى من التشتيت.? ملاحظات لاصقة على اللوح الأبيض: يمكنك الآن تحويل أي مساحة خالية في محيطك المادي إلى لوح أبيض افتراضي. نقدم لك إمكانية إضافة الملاحظات اللاصقة إلى اللوح الأبيض لتبادل الأفكار والتعاون.ولأن هذه الملاحظات التي يضعها أعضاء الفريق ضرورية للمرات القادمة، فستظل موجودة على اللوح ليتمكن الفريق من قراءتها في كل مرة يدخلون فيها إلى غرفة العمل.? شاشات متعددة في مكتب شخصي جديد: يتم تحديث تجربة غرف العمل الفردية بشكل كبير أيضاً.فنحن نشحن القدرة على إنتاج ثلاث شاشات افتراضية ضخمة على مكتبك، بالإضافة إلى أربعةأنواع من البيئات الشخصية، ستؤدي هذه التغييرات إلى جانب مرور الألوان إلى تحويل سماعة الرأس إلى مكتب محمول.? التكامل مع خدمة زووم Zoom: نعمل باستمرار على تحسين تجربة غرف العمل. ففي أوائل العام 2023، وسيكون بإمكانك الانضمام إلى غرف العمل عبر خدمة Zoom، مما يتيح المزيد من الخيارات حول كيفية اختيارك للطريقة التي ترغب من خلالها المشاركة.? نماذج ثلاثية الأبعاد: سنطلق العام المقبل خياراً لعرض النماذج ثلاثية الأبعاد في غرف العمل، والتي نعتقد أنها ستغير قواعد اللعبة للمصممين والمهندسين المعماريين والمبدعين.وقالت «ميتا»: "قدمنا في مؤتمر Meta Connect نظرة سريعة على تجربة الواقع المختلط التي نعمل على إنشائها، والتي تتيح لأي مجموعة من الأشخاص، ممن يجلس جزءاً منهم في غرفة واحدة والبعض الآخر حاضرون افتراضياً، التعاون معاً، وتعد غرف العمل حلاً مثالياً ومناسباً للفرق لتي تعمل عن بعد، لكن Magic Room ستعزز مستويات التعاون وإنتاجية لأيفريق، بما في ذلك الفرق التي تعتمد نظام العمل الهجين. نجرب حالياً غرف Magic Rooms في شركة ميتا، ونأمل أن نجعل هذه التجربة متاحة على نطاق واسع خلال العام المقبل.تعزيز الإنتاجية مع مايكروسوفت Microsoft، حيث تعد غرف العمل خطوة مبكرة نحو المكاتب الافتراضية في عالم الميتافيرس، لكن عالم الميتافيرس لن يتم بناؤه بواسطة شركة واحدة بمفردها.يذكر أنه انضم إلى مؤتمر Meta Connect كلاً من مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا وساتيا نادالا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Microsoft، وشاركا معًا خططهما لتسريع مستقبل العمل.وقالت ميتا: "نريد أن تكونMeta Quest ، جهازاً جاهزاً للمؤسسات يسهل استخدامه ونشره وإدارته على نطاق واسع، وستجلب شراكتنا مع Microsoft أدوات عمل وإنتاجية جديدة قوية إلى Meta Quest ProوQuest 2، بما في ذلك:? تجارب اجتماعات تطبيق Microsoft Teams الغامرة لسماعات Meta Quest: اتصل وشارك وتعاون لاختبار تجارب Teams الغامرة.? برنامج Microsoft Windows 365 لسماعات Meta Quest: اختبر بث تجربة Windows عبر Quest Pro وQuest 2، والوصول إلى التطبيقات والمحتوى والإعدادات المخصصة في الواقع الافتراضي.? تجارب تطبيقات Microsoft 365 لسماعات Meta Quest: تفاعل مع المحتوى ثنائي الأبعاد من تطبيق Sharepoint أو تطبيقات الإنتاجية مثل Word وExcel و PowerPoint وOutlook مباشرةً من خلال Quest Pro وQuest 2..? تكامل Microsoft Teams مع غرف Workrooms: انضم إلى اجتماعات Teams من داخل غرف Workrooms.? Meta Avatars في تطبيق Microsoft Teams: استخدم الصور الرمزية MetaAvatar الخاصة بك في تطبيق Teams لاستخدامها على اللوح الأبيض وفي جلسات العصف الذهني والاجتماعات.? دعم خدمات Microsoft Intune وAzure Active Directory لسماعات Meta Quest، تعزيز الأمان المؤسسي وإدارته على Quest Pro وQuest 2. ، ووفقاً لنادالا، فإن شركة Microsoft متحمسة جداً للطرق التي يتلاقى بها العالمان الافتراضي والمادي.وتوفر هذه الشراكة الجديدة أدوات الإنتاجية المعروفة من مايكروسوفت Microsoft لأجهزة الواقع الافتراضي من ميتا، مما يمنح الأشخاص مرونةً إضافية في كيفية تعاونهم وإنجاز العمل.وقالت «ميتا»: "كما ذكر زوكربيرج، فإن شراكتنا مع مايكروسوفت Microsoft تعد جزءاً مهماً من جهود تقديم الواقع الافتراضي إلى مكان العمل.. نحن متحمسون جداً لبدء طرح هذه التجارب لعملاء شركتي Microsoft وميتا خلال الأشهر القادمة.تسريع المستقبل مع Accentureوشهد مؤتمر Meta Connect السنوي أيضاً انضمام جولي سويت، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة Accenture إلى مارك زوكربيرج، والتي كشف أن شركة الخدمات المهنية العالمية تتعاون مع ميتا وMicrosoft لمساعدة الشركات في جميع أنحاء العالم على خلق تجارب جديدة تسرع مستقبل العمل.وعلى مدار العامين الماضيين، نشرت شركة Accenture أكثر من 60 ألف Meta Quest 2 للمساعدة في استقبال المنضمين الجدد، بينما استقبل الحرم الجامعي الافتراضي Nth Floor& الذي تم إنشاؤه بالشراكة مع Microsoft، مائة وخمسون ألف شخص.وستعمل Accenture مع شركتي ميتا وMicrosoft في العام المقبل لمساعدة الشركات على استخدام الواقع الافتراضي لتغيير طريقة إشراك الموظفين أو التفاعل مع العملاء أو إنشاء منتجات وخدمات في عالم الميتافيرس.توفير أجهزة قادرة ومجهزة لعمل المؤسساتوقالت ميتا : "ستساعدنا شراكاتنا مع شركتي Microsoft وAccenture على التأكد من قدرتنا على توسيع نطاق تجارب الواقع الافتراضي لتشمل المزيد من لموظفين في العمل، ونعلم جيداً أن الشرط الرئيسي لضمان ذلك هو تمكين الشركات من توزيع وإدارة عمل الأجهزة للموظفين".ولذلك، سنطلق Meta Quest for Business، وهي حزمة اشتراك Meta Quest Pro وMeta Quest 2، والتي تتضمن ميزات إدارية أساسية مثل إدارة الأجهزة والتطبيقات والدعم المتميز وغيرها الميزات، الأمر الذي سيتيح الوصول إلى خدمتي Microsoft Intune وAzure Active Directory، مما يعني أن الشركات التي ترغب في توفير أجهزة Meta Quest ستكون واثقة من أن خيارات الأمان والإدارة التي تتوقعها من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة متاحة في الواقع الافتراضي.وأوضحت «ميتا» قائلة: "تغيير طريقة عملنا المشترك مما لا شك فيه أن تواجدنا معاً في المساحات الافتراضية والرقمية والمادية، سيغير الطريقة التي نعمل بها معاً في المستقبل، الأمر الذي من شأنه إتاحة إمكانيات جديدة للتعاون والتواصل.وتابعت: "ستساعد Meta Quest Pro وغيرها من المنتجات على تطوير آليات العمل والتجارب وخدماتنا الأخرى، كما ستسهم في تغيير الطريقة التي نعمل بها معا"ً.