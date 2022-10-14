أول جهاز محاكاة للعواصف بالعالم

اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد تعتقد أن لديك فكرة جيدة عما يبدو عليه الطقس السيئ، ومع ذلك، مع موجات الحر التي حطمت الرقم القياسي والفيضانات المدمرة التي حدثت هذا العام فقط، يتفق معظم العلماء على أن تغير المناخ يجعل الطقس أكثر تطرفًا مما نعتقد، وذلك بحسب تقرير نشره موقع «ديلي ميل» البريطاني.
وبحسب التقرير، للمساعدة في رفع مستوى الوعي بهذا التغير، تم إطلاق أول جهاز محاكاة للعواصف العامة في العالم في نوردبورج، بالدنمارك.
ويتكون جهاز "Beat the Storm" من محاكين يسمحان للناس بتجربة إعصار يصل إلى الفئة الثانية، والذي تبلغ سرعته أكثر من 100 ميل في الساعة (160 كم / ساعة).
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