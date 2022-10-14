أول جهاز محاكاة للعواصف بالعالم



جهاز محاكاة للعواصف جهاز محاكاة للعواصف

اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد تعتقد أن لديك فكرة جيدة عما يبدو عليه الطقس السيئ، ومع ذلك، مع موجات الحر التي حطمت الرقم القياسي والفيضانات المدمرة التي حدثت هذا العام فقط، يتفق معظم العلماء على أن تغير المناخ يجعل الطقس أكثر تطرفًا مما نعتقد، وذلك بحسب تقرير نشره موقع «ديلي ميل» البريطاني.



وبحسب التقرير، للمساعدة في رفع مستوى الوعي بهذا التغير، تم إطلاق أول جهاز محاكاة للعواصف العامة في العالم في نوردبورج، بالدنمارك.



ويتكون جهاز "Beat the Storm" من محاكين يسمحان للناس بتجربة إعصار يصل إلى الفئة الثانية، والذي تبلغ سرعته أكثر من 100 ميل في الساعة (160 كم / ساعة).

قد يعجبك أيضا...

وقال ترويلز نيم أندرسن، مدير المشروع في Universe Science Park حيث توجد أجهزة المحاكاة: "تغلب على العاصفة الناس في جميع الأعمار، مما يسمح لهم بتجربة الحواس التي لا يمكن تجربتها بأي طريقة أخرى."وأضاف: 'هذا النشاط هو وسيلة لاستكشاف الريح وإثارة الاهتمام بهذا العنصر من الطبيعة - والجميع يحبه!".وتابع قائلا: "كان هدفنا دائمًا هو جعل العلم ممتعًا، ومن خلال القيام بذلك، إلهام زوارنا ليصبحوا مستكشفين، وقادرين على حل المشكلات المناخية والمتعلقة بالطقس."https://video.dailymail.co.uk/preview/backup/2022/10/14/8423409763646746704/636x382_MP4_8423409763646746704.mp4