تطلق الصين قمراً صناعياً جديدا للاستشعار عن بعد

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أطلقت الصين اليوم السبت، قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد.



وأوضحت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن القمر الصناعي (ياوقان-36) تم إطلاقه على متن صاروخ حامل من طراز (لونج مارش-2 دي) صباح اليوم، حيث دخل المدار المخطط له بنجاح، مشيرة إلى أن هذه المهمة تعتبر رقم 444 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز (لونج مارش).



