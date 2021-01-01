بالفيديو : من أسرع SUV.. بنتلي بنتايجا أم GLE 63 أم رانج روفر أم أودي SQ7؟

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لمواجهة مباشرة ومقارنة بين 4 سيارات من فئة SUV، الأولى هي بنتلي بنتايجا الفخمة، والثانية GLE 63 من مرسيدس-AMG، والثالثة رانج روفر الجديدة، أما الرابعة فكانت سيارة أودي SQ7، ونشر موقع Carwow المتخصص في السيارات هذا الفيديو لمعرفة من سيارة SUV الأسرع بين هذه الموديلات الأربعة.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن الموديلات السابق ذكرها ونتيجة هذا التحدي، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.

- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.

- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.
- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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