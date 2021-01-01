تطلق ” ألباين ” موديل خاص من سيارتها A110 R



A110 R A110 R

أطلقت شركة ” ألباين ” (Alpine) موديل خاص من سيارتها A110 R تكريماً لسائق سباقات فورمولا 1 “فرناندو ألونسو” الإسباني الشهير، بحسب الوكالة الأنباء الألمانية.



وأوضحت ألباين التابعة لشركة رينو الفرنسية، أن الإصدار الخاص يتميز من خلال اللون الأزرق المطفأ، مع تباين للون الأسود لألياف الكربون على غطاء حيز المحرك، بينما تتألق المؤخرة بلون داكن ورسومات جذابة، مع مكابح مطلية باللون البرتقالي.



وتزدان المقصورة الداخلية باللون البرتقالي، مع توقيعات Alonso على المقاعد، وتوفر السيارة نظام تعديل خاص لمجموعة التعليق؛ حيث يمكن تغيير ارتفاع الهيكل وشدة التعليق.

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مواصفات النسخة الخاصة من ألباين A110 Rوتعتمد سيارة ألباين على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر وبقوة 300 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 340 نيوتن/ متر، وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.9 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 285 كلم/س.ومن المقرر، طرح الإصدار الخاص بسعر يبلغ 191 ألف يورو، على أن يقتصر إنتاجه على 32 نسخة فقط، في إشارة إلى الانتصارات البالغ عددها 32 انتصارا، التي حققها ألونسو في سباقات الفورمولا 1.