تطلق ” ألباين ” موديل خاص من سيارتها A110 R

أطلقت شركة ” ألباين ” (Alpine) موديل خاص من سيارتها A110 R تكريماً لسائق سباقات فورمولا 1 “فرناندو ألونسو” الإسباني الشهير، بحسب الوكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت ألباين التابعة لشركة رينو الفرنسية، أن الإصدار الخاص يتميز من خلال اللون الأزرق المطفأ، مع تباين للون الأسود لألياف الكربون على غطاء حيز المحرك، بينما تتألق المؤخرة بلون داكن ورسومات جذابة، مع مكابح مطلية باللون البرتقالي.
وتزدان المقصورة الداخلية باللون البرتقالي، مع توقيعات Alonso على المقاعد، وتوفر السيارة نظام تعديل خاص لمجموعة التعليق؛ حيث يمكن تغيير ارتفاع الهيكل وشدة التعليق.
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