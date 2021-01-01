سياره لكزس RZ 450e الكهربائية بطلة فيلم مارفل “ واكاندا للأبد “

في تعاون جديد بين شركة أفلام القصص المصورة “ مارفل “ وعلامة السيارات الفارهة لكزس؛ تشارك السيارة الكهربائية بالكامل لكزس RZ 450e في الفيلم الجديد Black Panther: Wakanda Forever، لتكون هي سيارة الحرس الملكي النسائي في واكاندا.
وتظهر سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة كلياً من لكزس على منصة BEV مخصصة، وهي أول سيارة كهربائية لكزس يتم تطويرها من الألف إلى الياء، حيث تساعد منصة e-TNGA على خفض مركز ثقل السيارة، مما يضمن بدوره توازن الشاسيه والتحكم فيه واستجابته بشكل أفضل.
مواصفات لكزس RZ 450e الكهربائية
وبحسب ما ذكره موقع كار آند بايك، المتخصص في أخبار السيارات؛ فتقوم الشركة أيضا بتجهيز أول سيارة دفع رباعي كهربائية على الإطلاق بمجموعة نقل حركة متقدمة تتميز بتوجيه سلكي اختياري مع نير One Motion Grip جديد ومحاور إلكترونية أمامية وخلفية تعمل جنبا إلى جنب مع التحكم في عزم الدوران على الدفع الرباعي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!