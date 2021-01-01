سياره لكزس RZ 450e الكهربائية بطلة فيلم مارفل “ واكاندا للأبد “



لكزس RZ 450e لكزس RZ 450e

في تعاون جديد بين شركة أفلام القصص المصورة “ مارفل “ وعلامة السيارات الفارهة لكزس؛ تشارك السيارة الكهربائية بالكامل لكزس RZ 450e في الفيلم الجديد Black Panther: Wakanda Forever، لتكون هي سيارة الحرس الملكي النسائي في واكاندا.



وتظهر سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة كلياً من لكزس على منصة BEV مخصصة، وهي أول سيارة كهربائية لكزس يتم تطويرها من الألف إلى الياء، حيث تساعد منصة e-TNGA على خفض مركز ثقل السيارة، مما يضمن بدوره توازن الشاسيه والتحكم فيه واستجابته بشكل أفضل.



مواصفات لكزس RZ 450e الكهربائية

وبحسب ما ذكره موقع كار آند بايك، المتخصص في أخبار السيارات؛ فتقوم الشركة أيضا بتجهيز أول سيارة دفع رباعي كهربائية على الإطلاق بمجموعة نقل حركة متقدمة تتميز بتوجيه سلكي اختياري مع نير One Motion Grip جديد ومحاور إلكترونية أمامية وخلفية تعمل جنبا إلى جنب مع التحكم في عزم الدوران على الدفع الرباعي.

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وتضم بطارية الليثيون أيون المدمجة في لكزس RZ 450e عدد 96 خلية، ليصل إجمالي إنتاجها إلى 71.4 كيلوواط، وعلى الرغم من أن لكزس لم تعلن بعد عن تفاصيل مدى سير السيارة وأوقات شحن البطارية، إلا أنه من المتوقع أن تكون RZ 450e قادرة على تغطية أكثر من 400 كم في دورة WLTP المدمجة.وتشير التقارير إلى أن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية تتميز بمحركات تشغل كلا المحورين الأمامي والخلفي ينتجا معاً قوة 309 حصان، مما يمكن السيارة من التسارع من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 5.6 ثانية فقط، قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 257 كم في الساعة، بحسب ما ذكره الموقع.وتظهر التكنولوجيا المتطورة في أنظمة السيارة في الإعلان التشويقي الذي قام ببطولته فريق الحرس الملكي بالفيلم بقيادة داناي غوريرا، وأخرجه أنتوني ليوناردي الثالث.