يضرب إعصار الارتفاعات اسعار سيارات سيات موديل 2022



سيات سيات

كشفت شركة كيان إيجيبت، الوكيل المحلي للعلامة الأسبانية سيات، عن قائمة جديدة لأسعار سيارات سيات موديل 2022؛ شهدت كافة فئات طرازاتها زيادات سعرية تفاوتت بين 20 ألف إلى 125 ألف جنيه.



أسعار سيارات سيات إبيزا 2022

حيث بدأت القائمة السعرية بالفئة الأولى من سيارات سيات إبيزا، لتصل إلى 510 آلاف جنيه بعد أن غابت عن القائمة المعلنة لأكثر من أربعة أشهر، بينما قفزت الفئة الثانية بقيمة 90 ألف جنيه ليصل سعرها بعد الزيادة إلى 585 ألف جنيه مقابل 490 ألف سابقاً.



أسعار سيات أرونا موديل 2022

بينما قفزت أسعار سيارات سيات أرونا موديل 2022، للفئة الأولى إلى 570 ألف جنيه بدلاً من 505 آلاف، بفارق سعر 65 ألف جنيه، وصعدت الفئة الثانية إلى سعر 620 ألف جنيه مقابل 540 ألف، بزيادة 80 ألف جنيه.

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أسعار سيات ليون موديل 2022أما طراز ليون، والذي يتوفر محلياً عبر فئة واحدة من التجهيزات، ارتفع سعرها بقيمة وصلت إلى 115 ألف جنيه ليصل سعرها إلى 800 ألف جنيه بدلاً من 685 ألف.أسعار سيات أتيكا موديل 2022بينما زادت أسعار طراز أتيكا في الفئة الأولى بقيمة 85 ألف جنيه لتصل إلى 760 ألف جنيه مقابل 675 ألف، وصعدت الفئة الثانية إلى 835 بدلاً من 725 ألف، وسجلت الفئة الثالثة سعر 940 ألف جنيه مقارنةً بسعر 785 ألف، بينما بلغت الفئة الرابعة سعر 960 ألف جنيه بدلاً من 800 ألف سابقاً.أسعار سيات تاراكو موديل 2022في حين وصلت أسعار الفئة الفئة الأولى من سيارات سيات تاراكو إلى 970 ألف جنيه بدلاً من 940 ألف، وقفزت الفئة الثانية إلى مليون و75 ألف جنيه مقابل 975 ألف.