أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم السبت 15 أكتوبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

بدأت أسعار الذهب اليوم السبت 15 أكتوبر في مصر، نشاطها اليومي على الانخفاض الذي سجلته نهاية يوم الجمعة.



حركة سعر الذهب في مصر

انخفض سعر الذهب نهاية يوم الجمعة في السوق المحلية وجاء هبوطه كالتالي:



عيار 24: 2.2 جنيه.

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عيار 21: 2 جنيه.عيار 18: 1.7 جنيه.الجنيه الذهب: 16 جنيها.سعر الذهب الآن فى مصر (شراء)عيار 24 : 1280 جنيها.عيار 21 : 1120 جنيهًا.عيار 18 : 960 جنيها.عيار 14 : 746.75 جنيه.أسعار الذهب الآن في مصر (بيع)عيار 24: 1274.25 جنيه.عيار 21: 1115 جنيها.عيار 18: 955.75 جنيه.عيار 14: 743.25 جنيه.سعر الجنيه الذهب الآن في مصربلغت أسعار الجنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة، نحو 8960 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.سعر الذهب اليوم في الدول العربيةبدأ سعر الذهب اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 في الدول العربية، على الانخفاض الذي سجله نهاية يوم الجمعة وسجل كالآتي:سعر الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 197.97 ريال.سعر الذهب عيار 22 حوالي 181.47 ريال.سعر الذهب عيار 21 عند 173.22 ريال.سعر الذهب عيار 18 إلى 148.48 ريال.سعر الذهب عيار 14 نحو 115.48 ريال.سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 16.40 دينار.أسعار الذهب عيار 22 نحو 15.03 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 14.35 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 12.30 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 9.57 دينارات.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 193.75 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 177.60 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 169.53 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 145.31 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 113.02 درهم.