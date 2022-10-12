يشهد ميناء دمياط تداول 28 سفينة للبضائع العامة والحاويات خلال 24 ساعة

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شهد ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول 28 سفينة للبضائع العامة والحاويات.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء في بيان اليوم الجمعة، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28299 طنا، تشمل 1000 طن رخام و5163 طن رمل و1991 طن أسمنت و7318 طن يوريا و12827 طن بضاعة متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35686 طنا، تشمل 12914 طن قمح و700 طن رخام و8449 طن ذرة و8675 طن خردة و1113 طن أبلاكاش و1959 طن خشب زان و1400 طن زيت طعام و1739 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 476 طنا.



وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 57 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 145 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 636 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 98439 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125926 طنا.

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كما غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1292 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضي، وقطار آخر بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما، قادما من السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3966 شاحنة.