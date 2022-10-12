سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 15 - 10 - 2022

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سعر الدولار

ما زال الدولار يتمسك بالارتفاع أمام الجنيه المصري، خلال فترة التعاملات الأخيرة، حيث سجل سعر الدولار يوم السبت الموافق 15_10_2022، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار يوم الجمعة الموافق 14_10_2022

جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار يوم الخميس الموافق 13_10_2022

سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار يوم الأربعاء الموافق 12_10_2022

جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار يوم الثلاثاء الموافق 11_10_2022

سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار يوم الاثنين الموافق 10_10_2022

جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار يوم الأحد الموافق 9_10_2022

سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار يوم السبت الموافق 8_10_2022

جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

المصدر: بوابة دار المعارف

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