سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 15 - 10 - 2022



سعر الدولار سعر الدولار

ما زال الدولار يتمسك بالارتفاع أمام الجنيه المصري، خلال فترة التعاملات الأخيرة، حيث سجل سعر الدولار يوم السبت الموافق 15_10_2022، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.



بينما جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

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