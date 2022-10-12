أبرز 5 ملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات على قوائم شركة مطاحن مصر الوسطى

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نشرت شركة مطاحن مصر الوسطى، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن مراجعة القوائم المالية للشركة في 30 يونيو عام 2022، وهى:





1- تتضمن الأصول الثابتة طاقات عاطلة غير مستغلة منذ عدة سنوات بلغت التكلفة الدفترية لما أمكن حصره منها نحو 25.343 مليون جنيه تتضمن بعض المطاحن ومصنع المكرونة وغيرها والمتوقفة منذ عدة سنوات، منها استمرار عدم التصرف الاقتصادى لخط إنتاج الخبز الفينو (مخبز جيفرا) بقطـاع أسيوط والمتوقف عن العمل منذ سنوات والمهلك دفتريًا بالكامل وكذا قطع الغيار الخاصة به البالغ قيمتها نحو 140 ألف جنيه.



وأوصى الجهاز، بدراسة أوجه الاستفادة من كافة الطاقات المتاحة بما يعود بالنفع على الشركة ووضع الخطط اللازمة لإحلال وتجديد أصولها مع تطبيق معياري المحاسبة المصرية رقما (10، 31) بشأن الأصول الثابتة واضمحلالها مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعيات العامة للشركة.



2- ما زال رصيد حساب التكوين الاستثماري يتضمن نحو 307 ألف جنيه قيمة المنصرف على نظام شفط الأتربة (مطحن بوهلر المنيا) بقيمـة إجماليـة 363 ألف جنيـه للمـورد المكتـب الهندسي للأعمـال الكهروميكانيكية والذي تخالف نتائجه قانون البيئة، كما تم إجراء أكثر من مناقصة لإصلاح نظام شفط الأتربة وتم إلغاؤها لعدم مطابقة العروض فنياً.



وطالب الجهاز، ببحث ودراسة ما تقدم، مع ضرورة العمل على سرعة إصلاح النظام تلافيًا لأي عقوبات بيئية وحتى لا يمثل رأس مال عاطـل مـع ضـرورة متابعـة الـدعوي القضائية للحصول على حقوق الشركة طرف المورد طبقًا للتعاقد المبرم معه.



3- بلغ رصيد المخزون في 30 يونيو عام 2022، حوالي 42.945 مليون جنيه، تضمن المخزون أصناف راكدة وبطيئة الحركة بنحو 883 ألف جنيه لم يتم مواجهتها بمجمع الاضمحلال اللازم لها، وتتمثل في الآتي نحو 481 ألف جنيه قيمة مواد تعبئة وتغليف منتهية الصلاحية ومدون عليها اسم الشركة بمصنع المكرونة المتوقف منذ حوالي 6 سنوات بقطاع المنيا، ونحو 294 ألف جنيه قيمة قطع غيار راكدة بمخازن قطاعات الشركة المختلفة، ونحو 108 ألف جنيه قيمة مواد تعبئة وتغليف بمخازن قطاعات الشركة المختلفة.





وأوصى الجهاز، بضرورة التصـرف الاقتصـادي فـي كـافـة الأصـنـاف الراكدة والمنتهيـة الصلاحية بما يعود بالنفع على الشركة واستغلال المساحات التي تشغلها، مع إجراء التسويات اللازمة وأثر ذلك على القوائم المالية.





4- مازالت أرصدة حسابات العملاء في 30 يونيو عام 2022، تتضمن نحو 10.928 مليون جنيه قيمة أرصدة متوقفة ومرحلة يرجع بعضها إلى أكثر من 20 عامًا، واجهتها الشركة بمجمع إضمحلال بنحو 10.873 مليون جنيه، تتمثل في قيمة مبيعات دقيق ونخالة خشنة وسميد، هذا وقد صدر بشأن معظمها أحكام لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها حتى تاريخه



وشدد الجهاز، على ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات الواجبة لسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة، مع ضرورة إجراء التسويات اللازمة بالحسابات على الأرصدة في ضوء الأحكام الصادرة بشأنهم، مع استمرار الإجراءات القانونية اللازمة لاستيداء كافة حقوق الشركة.





5- وجود العديد من الأرصدة المدينة المتوقفة بحسابات الموردين والحسابات الدائنة الأخرى بلغ ما أمكن حصره منها حوالي 734 ألف جنيه منها نحو 387 ألف جنيه باسم شركة مطاحن إطسا الكبرى رصيد متوقف منذ عام 2014/2015، يمثل قيمة فروق تصنيع الخبز المستحق لمخبز الشركة، ونحو 265 ألف جنيه باسم شركة الحرم للتجارة والتوزيع رصيد متوقف منذ عام 1994 حصلت الشركة على حكم بشأنه لم تستطع تنفيذه لعدم الاستدلال على العنوان.



وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بالعمل على سرعة تسوية وتحصيل الأرصدة المدينة، والعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة.