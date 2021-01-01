أسعار لن تتجاوز الـ1875 جنيها.. أرخص تذاكر طيران من مصر 2022..

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في كثير من الأحيان يصعب على الشخص الذي يريد السفر أن يضع ميزانية لرحلة جوية، نظرًا لأن سعر الوقود في تغيير دائم، ولذلك يرغب الكثيرون شراء أرخص تذاكر طيران من مصر 2022، حتى يستطيعوا السفر دون إنهاك ميزانيتهم.



وبشأن ذلك هناك عدة نصائح حتى تحصل على أقل سعر تذكرة طيران منها: أن لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة للقيام بالحجز، تجنب تغيير درجة السفر؛ لأن ذلك سيجعلك تدفع مبلغًا إضافيًا أنت في غنى عن دفعه، حاول السفر في الأوقات الأقل شيوعا.



ومن هذه الأوقات على سبيل المثال، أيام الثلاثاء والأربعاء والسبت، وهي من أبطأ أيام الطيران، وذلك يعني أنك ستدفع مبلغًا أقل بالمقارنة مع بقية أيام الأسبوع، ومن الأوقات المفضلة ايضًا أن تسافر في الصباح الباكر، بسبب أن العديد من الأشخاص لا يفضلون الاستيقاظ قبل شروق الشمس، بالإضافة إلى ميزة تجنب الازدحام التي تصاحب الرحلات المتأخرة.

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وتقدم «الوطن» خلال هذا التقرير قائمة بأرخص أسعار الطيران من مصر وإلى بعض الدول المختلفة، كما ذكر موقع FLyin المتخصص في حجز تذاكر السفر.أسعار تذاكر الطيران الداخلي في مصر 2022هناك الكثير من الناس يفضلون السفر الداخلي عن طريق الرحلات الجوية، وتعد أرخص تذكرة طيران داخلي في مصر حاليًا هي سعر تذكرة الطيران التي تنطلق من القاهرة إلى شرم الشيخ، والذي يصل سعرها لـ757 جنيها إذا قمت بحجزها إلكترونيًا، وهناك العديد من الرحلات الأخرى التي يمكن حجزها داخل مصر، وإليك قائمة بأسعار الرحلات الداخلية:سعر رحلة الطيران من القاهرة إلى الغردقة 790 جنيهًا.الرحلة من القاهرة إلى أسوان بسعر 845 جنيهًا.الرحلة من القاهرة إلى الإسكندرية بسعر 820 جنيهًا.الرحلة من القاهرة إلى مرسى علم بسعر 1875 جنيهًا.سعر تذكرة طيران إيطاليا من مصرتعد رحلة السفر من شرم الشيخ إلى البندقية، الأرخص من بين أسعار تذاكر السفر من مصر إلى إيطاليا، وتبدأ أسعارها من 1143.62 جنيها، أما أسرع رحلة طيران من مصر إلى إيطاليا فتنطلق من القاهرة إلى البندقية، وتستغرق حوالي 8 ساعات و5 دقائق، وعن الرحلات الأشهر في هذا الصدد فتأتي الرحلة الجوية من مصر إلى إيطاليا وهي ايزي جيت EasyJet, Chair Airlines, إيروفلوت Aeroflot، وعن أشهر المدن في إيطاليا فهي روما، ميلان، كالياري.سعر تذكرة طيران الإمارات 2022تأتي الرحلة الجوية المنطلقة من سوهاج إلى أبوظبي في المرحلة الأولى كأرخص طيران من مصر إلى الإمارات، بأسعار تبدأ من 853.29 جنيهًا، أما عن أسرع طيران من مصر إلى الإمارات العربية المتحدة فينطلق من القاهرة إلى العين، وتستغرق الرحلة حوالي 3 ساعات و35 دقيقة، وعن أشهر الخطوط الجوية من مصر إلى الإمارات العربية المتحدة فهي رحلة فلاي دبي، وفلاي إيجيبت، العربية للطيران، وأما أشهر المدن في الإمارات العربية المتحدة فهي دبي، وأبو ظبي، والشارقة.حجز طيران السعودية من مصرتعد رحلة الطيران من القاهرة إلى الرياض من أرخص رحلات الطيران إلى السعودية، والتي تبدأ من 603 ? أو أقل إلى 1100، وإليك بعض النصائح عند حجز تذكرة طيران إلى السعودية:أحجز قبل 3 أسابيع على الأقل من موعد الرحلة لتحصل على سعر أقل من المتوسط.يُعتبر كل من شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من مواسم الذروة، وأرخص شهر للطيران هو شهر فبراير.تعتبر الرحلة الصباحية أغلى بنسبة 5% تقريبا من الرحلات المسائية في المتوسط، ويتم عرض متوسط أقل الأسعار في نتائج بحث، لأوقات المغادرة خلال الثلاثين يومًا القادمة.