أفضل تطبيقات للمكفوفين وضعاف البصر.. منها برنامج «Be My Eyes»

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مشكلات عديدة يواجهها المكفوفين وضعاف البصر في حياتهم، منها عدم القدرة على الحركة بمفردهم في الشوارع أو غيرها، ولكن هناك بعض التطبيقات التي تساعدهم في ذلك، نرصد 10 منها خلال السطور التالية:



برنامج ناطق للمكفوفين

من بين تطبيقات المكفوفين برنامج «Be My Eyes» لمساعدة المكفوفين للاندرويد، إذ يمكن للمستخدمين أو ضعاف البصر طلب المساعدة من المتطوعين المبصرين، الذين سيتلقون إخطارًا، وبمجرد أن يقبل المستخدم الأول المبصر الطلب، يجرى إنشاء اتصال صوت وفيديو حي بين الطرفين، ويمكن للمساعد المبصر الآن مساعدة المكفوفين أو ضعاف البصر، من خلال اتصال فيديو من الكاميرا الخلفية للمكفوفين أو ضعاف البصر.



أما تطبيق «VizWiz» من التطبيقات التي تساعد المكفوفين على استعمال الهاتف، حيث يهدف التطبيق إلى مساعدة المكفوف على رؤية محيطه، وتتلخص فكرته في التقاط الكفيف صورة بكاميرا هاتفه لمشهد قريب، كلافتة في الشارع أو منتج استهلاكي في أحد المتاجر، ثم إرسالها باستخدام التطبيق عبر الإنترنت لتصل إلى شبكة من المتطوعين ويتيح التطبيق لمستخدميه الشعور بالتواصل الاجتماعي مع العالم أكثر، لأنه مبني على تفاعل مع أشخاص حقيقيين على عكس بعض تطبيقات التعرف على الصور الآلية.

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تطبيق «VisionHunt» بواسطة هذا التطبيق يستطيع الكفيف معرفة الألوان، من خلال تصوير أي شيء قريب، ليقوم التطبيق بإعطاء لون مباشرة ويتميز أيضًا بالتقاط الضوء في المكان لمساعدة الكفيف على معرفة ما إذا كان هناك ضوء في المحيط أم لا.«BlindSquare» يسمح هذا التطبيق للمكفوف بحرية التحرّك، إذ يستخدم تقنية «GPS» لجمع المعلومات حول المكان وإخبار المكفوف بمواصفاته، ويساعد على الوصول إلى مكان معين من خلال إخباره بكيفية الوصول والوقت اللازم والمسافة وهو تطبيق متوفر بلغات عدة من بينها العربية.«LoadStone GPS»، ويتيح هذا للمشاة المكفوفين الانتقال دون الحاجة للإبصار إلى حيث يذهب المبصرون، إذ يسمح بتسجيل نقاط الطريق وتخزينها ومشاركتها مع الآخرين.تطبيق يساعد المكفوفين على استعمال الهاتفومن ضمن التطبيقات التي تساعد المكفوفين على استعمال الهاتف تطبيق «Swift Braille» التطبيق عبارة عن لوحة مفاتيح خاصة لأجهزة «الأندرويد»، مصمم للعمل على الأجهزة الذكية ليوفر للكفيف وضعاف البصر الطباعة عبر لغة برايل، ليس بالضغط على النقاط وحسب وإنما بتوصيل النقاط للخروج بالحرف/الرمز/الرقم وما يمثله في لغة برايل بإصبع واحد على الأقل.ويجرى قراءة كل حرف، رمز، أو رقم يدخل من قبل المستخدم، ويمكن للمستخدم التحكم بالنصوص مثل إزالة الحرف، الكلمة، أو كامل النص المدخل عبر الإيماءات أو عبر قائمة منبثقة.كيف يستخدم المكفوفين للجوالوعن كيفية استعمال المكفوفين للجوال، حيث فإن يستخدم «voice over» وهو عبارة عن قارئات شاشة مضمنة في هذه الأجهزة يقرأ قاري الشاشة كل ما هو معروض على الشاشة حيث يعمل كل من voice over , talkBack مع آلاف التطبيقات مما يعني أنه يمكن للمكفوفين الاستمتاع باستخدام اجهزتهم كالمبصرين تماما.تحميل برنامج الناطق للمكفوفين للموبايلأما بالنسبة لتحميل برنامج الناطق للمكفوفين للموبايل، إذ يحمل من الإنترنت وتثبيته كأي برنامج على الهاتف ويتم نطق الكلمات من خلاله بصورة واضحة وسهلة للغاية.كما يتميز البرنامج بأنه صغير الحجم ويحتوي على الكثير من الأدوات والإضافات المذهلة التي تساعد المكفوفين في نطق الكلمات وثبته كأي برنامج على الهاتف الخاص بك وفعله لكي يتمكن فيما بعد من نطق الكلمات.تطبيقات أندرويد للمكفوفينعن تطبيقات الأندرويد للمكفوفين، فهناك تطبيق«Aipoly Vision» وهو واحد من أهم التطبيقات التي تساعد المكفوفين على الاستقلالية، والقيام بكل شيء بنفسه إذ يمكن للكفيف من خلال التطبيق أن يعرف كل ما يوجد من خلال فتح التطبيق وتوجيه كاميرا الهاتف للشيء الذي يريد الكفيف معرفته كما يقوم التطبيق بشرح كل ما يوجد أمام الكفيف سواء كانت صخرة أو عائق.