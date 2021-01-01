استغل وقتك بطريقة صحيحة.. تطبيقات مذهلة لا يمكن الاستغناء عنها في هاتفك..

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في ظل التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم الآن وخاصة في ما يخص تطبيقات الهواتف الذكية، توجد تطبيقات مذهلة لا يمكن الاستغناء عنها في هاتفك، ولكل منها مزايا مختلفة لا يمكنك تفويتها؛ إذ تنزل بسهولة من خلال اللجوء إلى موقع جوجل بلاي والذي يقدم لك العديد من التطبيقات المختلفة التي تناسب هاتفك، والتي يستعرضها «الوطن» وفقا لآخر تحديثات جوجل بلاي.



الجميع يبحث عن التطبيقات ذات المساحة القليلة والتي تناسب إلى حد كبير إمكانيات الهاتف، ومهما تعددت التطبيقات فإن الخيار الأول يكون للأقل مساحة وأكثرهم مزايا، لذا وجب التعرف على تطبيقات مذهلة لا يمكن الاستغناء عنها في هاتفك، منها:



Google Wallet

من أفضل تطبيقات جوجل على الإطلاق، والذي يساعدك في تخزين بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم وغيرها؛ علاوة على إمكانية شراء من خلال الإنترنت؛ إذ تتيح لك محفظة وذلك من خلال النقر للدفع في أي مكان، بكل سرعة وأمان

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Google Shopperمن أهم التطبيقات التي لا غنى عنها، إذ تساعدك بشكل كبير على المقارنة بين مختلف الأسعار، وذلك من خلال مسح الباركود لإنشاء قائمة بمنتجاتك المفضلة، والتي تود شرائها عبر أبلكيشن، وذلك للحصول على المنتج بأفضل سعر ممكنGoogle+ Localويعد التطبيق من التطبيقات المذهلة التي لا يمكن الاستغناء عنها في هاتفك، والتي تساعدك بسهولة للوصول إلى أقرب المتاجر والمطاعم التي تقع بجوارك، وما يميزه عن التطبيقات الأخرى هو إمكانية الوصول إلى أفضل الترشيحات من الاطعمة التي أوصى بها الناس في هذا المطعم، لذا يمكن للعملاء شراء المنتجات عبر الإنترنت من منطقتهم، ومن المتاجر المفضلة لديهم بطريقة سريعة وموثوقةGoogle Assistantواحد من من تطبيقات مذهلة لا يمكن الاستغناء عنها فى هاتفك، والتي تساعدك بشكل كبير في استغلال وقتك بطريقة صحيحة وذلك من خلال ضبط التذكيرات والإنذارات، وإدارة جدولك، والبحث عن الإجابات، والتنقل والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية أثناء تواجدك بعيدًا عن المنزل، وغير ذلك من الأمور الآخرى التي تجعل يومك أكثر تنظيما وسهولةPocketتطبيق خدمي رائع مقدم من عملاق متصفحات الإنترنت Mozillaيمكن هذا التطبيق من حفظ صفحات الويب لتصفحها في حالة عدم الاتصال بالإنترنت، فهو واحد من مجموعة تطبيقات مذهلة لا يمكن الاستغناء عنها فى هاتفك،Notionيساعدك بشكل كبير على الاحتفاظ بمذكراتك وملاحظاتك في مكان مخصص وآمن، يضم كل ملاحظاتك اليومية ويعمل على تذكيرك باستمرار بها، فهو يعمل على قبول الكتابة والخطط لتنظيمهم جميعا مكان واحد. لتخصيص الفكرة للعمل بالطريقة التي تعمل بهاPhonographيساعدك بكل سهولة في مزج ورفع وخفض ودمج الأصوات من خلاله، لذا يعد من التطبيقات الخاصة بالأصوات والذي يجعلك تستمع بالمزيكا من خلال العديد من المزايا المختلفة