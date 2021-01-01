تحذر أخصائية تغذية من تناول الطعام ليلا: «الدهون هتتراكم على قلبك»

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تناول الوجبات عادة منتشرة خاصة مع دخول فصل الشتاء، ومنها الوجبات الكبيرة التي تكون دسمة أو تحتوى على كميات عالية من الدهون أو الحلويات أو الفاست فود، مما يسبب الشعور عند النوم بألم في المعدة والذي يؤدي إلى ارتجاع المريء ويصاحبها مشاكل في التنفس، كما تعمل على تخزين الدهون على القلب، فالعملية الهضمية تقل أثناء النوم، وذلك ما أوضحته أخصائي التغذية العلاجية، جيهان الدمرداش لـ«هن».



تخزين الدهون ليلا أربعة أضعاف النهار

وكلما كانت الوجبة المتناولة قبل النوم تحتوي على دهون أكثر، تستغرق وقتا طويلا في الهضم، ويكون حينها العملية الهضمية قليله عن الطبيعي، ويكون تخزين الدهون أربعة أضعاف أكثر من التخزين نهارًا ما يسبب الإصابة بالسمنة، فيفضل تناول الوجبات الخفيفة ليلًا قبل النوم مثل الفاكهة والخضار والزبادي، ويكون على الأقل قبل النوم بساعتين، ويفضل تناول الوجبات الدسمة بالنهار ليأخذ الأكل وقته في الهضم بشكل كامل وجيد.



تناول الطعام متأخرًا يرتبط بخطر الإصابة بـ السمنة

وفي إحدى الدراسات التي نشرتها «CNN»، فارتبط تناول الطعام متأخرًا بخطر الإصابة بـ السمنة، وكان جميع المشاركين بصحة جيدة لا يوجد لهم أي تاريخ لأية أمراض مزمنة، لكنهم يعتادون على تناول الوجبات في وقت متأخر من اليوم، فأثبتت الدراسة أن تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم مرتبط بزيادة الشهية، ليجعل الشخص يتناول الطعام بكمية كبيرة عن الشخص الطبيعي الذي يحافظ على أوقات تناوله للطعام.