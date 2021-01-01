تعرف على فوائد التين المجفف على الريق.. «هيظبط الضغط وكله فيتامينات»



التين المجفف التين المجفف

يحرص البعض على تناول التين المجفف على الريق، وذلك لسكريته التي تعطيه الشعور بالطاقة، واستبدال السكر الصناعي بالطبيعي لتكون صحية وأكثر غنىً بالفيتامينات والمعادن، وفيما يلي فوائد التين المجفف على الريق، وذلك حسب ما أوضحته استشارية التغذية العلاجية‎، مروة شعير.



فوائد تناول التين المجفف على الريق

يعد التين المجفف من الأطعمة الصحية ذات القيمة الغذائية العالية المفيدة لأجسامنا، كما أنه يحتوي على نسبة علية من الأملاح المعدنية والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم مثل الكالسيوم وفيتامين «K»، إذ يعمل على تعزيز صحة جميع أجزاء الجسم، كما يعد التين المجفف ملينا طبيعيا يساعد على تسهيل حركة الأمعاء، والتخلص من الإمساك، كما أنه يحتوي على حمض الأوميجا 3، الذي يساعد على التحكّم في معدل ضغط الدم لتجنب ارتفاعه. ‎



احترس عند تناولك التين المجفف

برغم فوائد التين المجفف على الريق إلا إنها نصحت بعدم تناوله بكثرة على في الصباح على الريق، لأن التينة الواحدة تحتوي على نسبة عالية من السكريات، وتناولها بكمية كبيرة تؤدي إلى زيادة مستوى الجلوكوز في الدم، ويكون خطيرًا تناوله على مرضى السكري وأكثر خطورة علي غير المصابين، لأنه يساعد على تعزيز فرص الإصابة بمرض السكرى، فيجب علينا الانتباه لما نأكله بقدر معتدل.