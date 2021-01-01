لعدم سداد المصروفات .. حقيقة منع دخول الطلاب للحرم الجامعي



المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء





انتشر في الساعات القليلة الماضية أنباء، زعم مروِّجوها منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي لعدم سداد المصروفات الدراسية، وبدأ العديد من طلاب الجامعات في التساؤل عن صحة هذه الأنباء والشائعات والتي انتشرت بشكل كبير على جميع منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.



ورد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء علي جميع الأنباء التي انتشرت على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي لعدم سداد المصروفات الدراسية.

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منع الطلاب من دخول الحرم الجامعيوأوضح المركز أن تواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، ونافية منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي، كما تشدد الوزارة على الجامعات بأحقية جميع الطلاب في دخول الحرم الجامعي والالتحاق بكليتاهم حتى في حالة عدم سدادهم المصروفات الدراسية.دخول طلاب الجامعات للحرم الجامعة حتى في حالة عدم سدادهم المصروفاتوأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه لا صحة لـ منع الطلاب من دخول الحرم الجامعى نتيجة عدم سداد المصروفات الدراسية، وشددت على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الحرم الجامعي والالتحاق بكلياتهم حتى في حالة عدم سدادهم المصروفات الدراسية.الجامعات تسدد المصروفات الدراسية للطلاب الغير قادرينويشدد المجلس الأعلى للجامعات دائمآ على تذليل كل العقبات التي تقف أمام جميع الطلاب، ويناشد بضرورة توفير كل الإمكانات لمساعدتهم في سداد المصروفات الدراسية، وبشرط تقديم الأوراق التي يوجد فيها حالة الطالب الاجتماعية.وتقوم الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين سواء كانت مصروفات دراسية أو مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة.وتسعي الجامعات إلى دعم الطلاب غير القادرين ماديا وتقديم يد العون لها فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم بها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.عميد زراعة عين شمس: البحث الاجتماعي شرط إعفاء الطالب من المصروفات الدراسيةويساهم صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات الحكومية في تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، ويساعدهم على حل المشاكل التى تحول بينهم وبين دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.وأنشئ صندوق التكافل الإجتماعي في الجامعات، لحصول الطلاب المعنيين على المساعدات الإجتماعية، وحل المشكلات التي تواجههم وتحول بينهم وبين الإستمرار في دراستهم بسبب العجز المالي، وقد تجعل سوء الأحوال المعيشية فى جعل الطالب يعجز عن توفير أبسط المتطلبات الجامعية، مثل الكتاب الجامعي أو الرسوم الدراسية، وما إلى ذلك من الإحتياجات الأساسية لاِستكمال مراحل التعليم الجامعي.جامعة عين شمس تنفي منع أي طالب من دخول الجامعة في حالة عدم سداد المصروفات الدراسيةأكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الكلية تستقبل أبحاث اجتماعية للطلاب الغير قادرين لحذف جزء من المصروفات الدراسية أو الإعفاء النهائي منها حسب الحالة الاجتماعية للطالب أو الطالبة.وقال أحمد جلال لـ صدي البلد إنه لم يتم منع أي طالب من دخول الكلية غير مسدد للمصروفات الدراسية، أما عن الطلاب الجدد فإن دفع المصروفات الدراسية ضمن شروط الالتحاق بالكلية .وأوضح عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الطالب غير المسدد للمصروفات الدراسية لم يمنع ايضا من دخول الامتحان ولكن يتم حجب النتيجة حتي يتم تسديد المصروفات الدراسية .وأشار عميد كلية زراعة إلى أن كافة كليات جامعة عين شمس بها لجنة التكافل الاجتماعي لمساعدة الطلاب الغير قادرين والمستحقين الإعفاء من المصروفات الدراسية .عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة توضح شروط الحصول علي دعم للمصروفات الدراسيةكما كشفت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة، عن الطلاب المستحقين لخدمات التكافل الاجتماعى .وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، يقوم الطالب بتعبئة نموذج طلب التكافل ويتم مراجعة و فحص البيانات والحالة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.و أشارت عميدة الكلية ، في حال اثبات الاحقية تتكفل الجامعة بكافة المصروفات والرسوم الدراسية والسكن في المدينة حتى يتخرج ولكن لو لا قدر الله رسب الطالب يسقط حقه في التكافل، كما ان هذه المنظومة لا تشمل ابدا طلاب البرامج الخاصة .