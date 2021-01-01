اتجاهات موضة الحقائب لربيع وصيف 2023

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موضة الحقائب


تعتبر حقيبة اليد من أهم الإكسسوارات بالنسبة للمرأة، لذلك تحرص على اختيار ما يناسبها من تصميمات ويتوافق مع المناسبة الذاهبة إليها وتستوعب أيضاً الأغراض التي تحتاج إليها في أي مناسبة تنوى حضورها، وخلال أسابيع الموضة ظهرت بعض التصميمات التي تعتبر من أبرز اتجاهات موضة ربيع وصيف 2023، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع مجلة " vogue".



أبرز اتجاهات الحقائب موضة ربيع وصيف 2023

حقيبة جلدية سوداء

تعتبر الحقيبة الجلدية السوداء الصغيرة من أبرز اتجاهات موضة ربيع وصيف 2023، والتي تعتبر من التصميمات المناسبة للنساء اللواتى يفضلن الحقائب الصغيرة الأنيقة.

حقيبة جينز

ومن التصميمات المتوقع انتشارها بربيع وصيف 2023، هي الحقيبة الجينز الصغيرة، والتي يمكن حملها عند ارتداء ملابس غير رسمية، وتستوعب فقط بعض الأغراض صغيرة الحجم.

حقيبة شفافة

والحقيبة الشفافة من أبرز تصميمات الحقائب لصيف وربيع 2023، والتي يمكن حملها عند ارتداء الملابس غير رسمية، سواء عند التنزه مع الأصدقاء أو الذهاب للشاطىء.



حقيبة مطرزة

ومن الحقائب التي يمكن حملها عند حضور الحفلات المسائية، هي الحقيبة الصغيرة المطرزة، والتي تساعد في الحصول على إطلالة أنيقة.
حقيبة زرقاء

وظهرت في أسابيع الموضة الماضية العديد من الحقائب الملونة والتي منها حقيبة زرقاء متوسطة الحجم والتي تستوعب بعض الأغراض التي تحملها المرأة عند الذهاب للعمل أو التنزه مع الأصدقاء.

المصدر: مجلة " vogue"

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