اتجاهات موضة الحقائب لربيع وصيف 2023

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تعتبر حقيبة اليد من أهم الإكسسوارات بالنسبة للمرأة، لذلك تحرص على اختيار ما يناسبها من تصميمات ويتوافق مع المناسبة الذاهبة إليها وتستوعب أيضاً الأغراض التي تحتاج إليها في أي مناسبة تنوى حضورها، وخلال أسابيع الموضة ظهرت بعض التصميمات التي تعتبر من أبرز اتجاهات موضة ربيع وصيف 2023، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع مجلة " vogue".







أبرز اتجاهات الحقائب موضة ربيع وصيف 2023



حقيبة جلدية سوداء



تعتبر الحقيبة الجلدية السوداء الصغيرة من أبرز اتجاهات موضة ربيع وصيف 2023، والتي تعتبر من التصميمات المناسبة للنساء اللواتى يفضلن الحقائب الصغيرة الأنيقة.

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