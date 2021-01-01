هذه الأطعمة تساعد على حرق الدهون

آخر الأخبارالصحة والجمال › هذه الأطعمة تساعد على حرق الدهون

صورة الخبر: حرق الدهون
حرق الدهون



كثير منا يحلم بالجسم المثالي ورشاقة البدن.. فإذا اتبعت هذا الروتين اليومي في نظامك الغذائي ستحصل على نتيجة مبهرة.

في البداية عملية إنقاص الوزن ليست أمرا سهلا على كثير من الأشخاص ممن يشعرون بجوع ، وإرهاق وتستنفذ طاقتهم، لكن الروتين الذي يعرض خلال السطور التالية، يساعدك على تسريع حرق الدهون وإنقاص الوزن دون الشعور بالجوع.

هذه الأطعمة تساعدك في حرق الدهون وهي:

- تناول الخضروات الورقية
الدهون التي نريد مهاجمتها من خلال عادات الأكل الصحية موجودة في اعماق البطن وتحيط بشكل خطير الأعضاء الحيويه مثل الكبد والبنكرياس.

أظهرت الأبحاث ان هذه الدهون الشوية تفرز مواد كيميائية حيوية قد تسبب متلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب والاوعيه الدمويه وبعض انواع السرطان، ولكن يمكنك أن تجد حارق هذه الدهون في الخضروات الورقيه مثل السبانخ، الجرجير واللفت، كما أن هناك دراسة في اكاديمية التغذية تقول إن تناول الاطعمة غير النشوية وأكل الخضروات يقلل دهون البطن والكبد فهي تقلل السعرات الحرارية من10-15 سعرا.

- القهوة
يعتبر الكافيين منبها معروفا بقدرته على اليقظة والتمثيل الغذائي فالقهوه من المشروبات التي تساعد على إنقاص الوزن وهناك دراسه في 2021 بمجلة المجتمع الدولي تشير الى ان الكافيين يساعد على حرق الدهون.
- الشاي الأخضر :
هناك انواع عديدة من الشاي لكن هناك نوعا واحدا يحتوي على حارق قوي للدهون بشكل خاص يسميEGCG وهذا يوجد في الشاي الأخضر وقد أثبتت الدراسات ان هذا المشروب يساعد على حرق مزيد من السعرات حتى أثناء وقت الراحة..

- شرب الماء:
تناول كوب من الماء قبل كل وجبة يعتبر من العادات الجيده لزيادة حرق الدهون، فشرب الماء امر بالغ الأهمية، لتجعلك على النحو الامثل فشرب الماء قبل الأكل يجعلك تشعر بالشبع ما يساعد على ارضاء جوعك والحفاظ على رطوبتك.

-تناول اللحوم مرة أسبوعيا
تناول اللحوم يوميا يعتبر عادة غير صحية، لكن جرب ان تتناول العشاء مرة واحدة في الأسبوع بدون لحوم وركز على البروتين النباتي وستلاحظ الفرق. لقد وجدت دراسه في جامعة كوبنهاغن اثبتت ان البروتينات النباتية ترضي الجوع وتشبع اكثر من الوجبات التي تحتوي على اللحوم كما انها تستهلك سعرات حراريه أقل .

المصدر: EAT THIS,NOT THAT

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هذه الأطعمة تساعد على حرق الدهون

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
49083

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager