البطولة العربية لـ كرة السلة - منافس الأهلي وموعد المباراة والقنوات الناقلة



البطولة العربية لـ كرة السلة البطولة العربية لـ كرة السلة





وصل الأهلي لنهائي البطولة العربية لكرة السلة لعام 2022 للمرة الثانية على التوالي.



وانتصر الأهلي على كاظمة الكويتي في نصف النهائي بنتيجة 95-91 ليصبح أول المتأهلين للنهائي.

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وتستضيف الكويت نسخة الرجال خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل.وشارك ناديي الأهلي والاتحاد في البطولة العربية رجال، حيث يشارك الأهلي بصفته حامل اللقب.وحقق الأهلي لقب البطولة لأول مرة في تاريخه بالنسخة الماضية والتي أقيمت بالإسكندرية بعد الفوز على الكويت الكويتي.مشوار الأهليتصدر الأهلي ترتيب مجموعته بـ 3 انتصارات.دور المجموعات: الفوز على الميناء اليمني 132-53دور المجموعات: الفوز على الغرافة القطري 109-70دور المجموعات: الفوز على الرياضي اللبناني 88-71ربع النهائي: الفوز على الجهراء الكويتي 83-54نصف النهائي: الفوز على كاظمة الكويتي 95-91هوية المنافسوفاز الكويت الكويتي على بيروت اللبناني في نصف النهائي بنتيجة 84-74.بعد تأهل الكويت الكويتي ستكون المباراة النهائية بمثابة إعادة لنهائي العام الماضي بين الفريقين.وحينها توج الأهلي باللقب.موعد المباراةتقام المباراة النهائية في البطولة العربية في السادسة مساء السبت 15 أكتوبر بين الأهلي والفائز من فريقي الكويت الكويتي وبيروت اللبناني.القناة الناقلةتذاع مباريات البطولة العربية عبر قناتي دبي الرياضية والكويت الرياضية.