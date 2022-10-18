جدول الجولة الأولى من الدوري المصري.. الأهلي والزمالك في نفس اليوم

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علم FilGoal.com بجدول ومواعيد الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023.





ويلعب الأهلي في ضيافة الإسماعيلي على ملعب برج العرب كما انفرد FilGoal.com.



ويلعب الزمالك مباراته ضد سموحة في نفس يوم خوض الأهلي لمباراته الأولى، كما انفرد FilGoal.com أيضا.

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وإليكم جدول الجولة الأولى من الدوري المصري:الثلاثاء 18 أكتوبر 2022أسوان × الاتحاد السكندري - استاد أسوان - 3 عصراالبنك الأهلي × فاركو - استاد بتروسبورت - 5 مساءالمصري × سيراميكا كليوباترا - استاد برج العرب - 7 مساءالأربعاء 19 أكتوبر 2022إنبي × بيراميدز - استاد بتروسبورت - 5 مساءالإسماعيلي × الأهلي - استاد برج العرب - 5 مساءالزمالك × سموحة - استاد المقاولون العرب - 7 مساءالخميس 20 أكتوبر 2022المقاولون العرب × غزل المحلة - استاد المقاولون العرب - 3 عصراحرس الحدود × فيوتشر - استاد حرس الحدود - 5 مساءالداخلية × طلائع الجيش - استاد السويس - 7 مساء