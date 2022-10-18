جدول الجولة الأولى من الدوري المصري.. الأهلي والزمالك في نفس اليوم

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الدوري المصري

علم FilGoal.com بجدول ومواعيد الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023.


ويلعب الأهلي في ضيافة الإسماعيلي على ملعب برج العرب كما انفرد FilGoal.com.

ويلعب الزمالك مباراته ضد سموحة في نفس يوم خوض الأهلي لمباراته الأولى، كما انفرد FilGoal.com أيضا.

وإليكم جدول الجولة الأولى من الدوري المصري:

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

أسوان × الاتحاد السكندري - استاد أسوان - 3 عصرا

البنك الأهلي × فاركو - استاد بتروسبورت - 5 مساء
المصري × سيراميكا كليوباترا - استاد برج العرب - 7 مساء

الأربعاء 19 أكتوبر 2022

إنبي × بيراميدز - استاد بتروسبورت - 5 مساء

الإسماعيلي × الأهلي - استاد برج العرب - 5 مساء

الزمالك × سموحة - استاد المقاولون العرب - 7 مساء

الخميس 20 أكتوبر 2022

المقاولون العرب × غزل المحلة - استاد المقاولون العرب - 3 عصرا

حرس الحدود × فيوتشر - استاد حرس الحدود - 5 مساء

الداخلية × طلائع الجيش - استاد السويس - 7 مساء

المصدر: filgoal

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