خطيب المسجد الحرام: احذر أن يغلبك الشيطان مرتين .. فيديو

قال الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي ، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن من المسائل التي قد تخفى على كثير من الناس وتُعدُّ من مكايد الشيطان الخبيثة والمكاره الكبار ألا يكتفي بإيقاع العبد في المحرمات، بل يوقعه أيضاً في ترك الواجبات.
يغلبك الشيطان مرتين
وحذر "غزاوي" خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة ، قائلاً: احذر أن يغلبك الشيطان مرتين، مرة بإيقاعك في الذنب، وأخرى بتركك الطاعة؛ إذ قد يصاحب وقوعَ العبد في المعصية قنوط من التوبة وشعور بالعجز أن ينفك عن حاله؛ فيدفعه ذلك إلى ارتكاب جميع المعاصي، ويكون معتقداً أنه مادام مسرفاً على نفسه بالعصيان فلا توبة له .
وأضاف أنه يسوغ لنفسه أن يتوقف عن أداء ما افترض الله عليه وأوجب بحجة أنه لا يصلح للعاصي مثله أن يصلي ويصوم وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفعل الخير، فما أعظم تلبيس إبليس عليه، إذ سول له أن يقطع صلته بدينه وما يجب عليه!، منوهًا بأنه مهما طال بُعد المرء عن ربه فله أن يتوب ما دام أنه في زمن المهلة”، ففضل الله واسع ولا يأس من رحمة الله، بل كلما وقعت من العبد ذلة أحدث لها توبة فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين”.
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