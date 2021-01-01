من أمام مزرعته .. أمن البحيرة يكشف لغز خطف رجل أعمال



خطف رجل أعمال خطف رجل أعمال



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، في كشف غموض واقعة إدعاء خطف رجل أعمال " صاحب مصنع أعلاف"، من أمام مزرعته بمركز بدر، مقابل فدية مليوني جنيه وضبط مرتكبي الواقعة.



وكان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد ببلاغ:" عبد الحميد حنفي"، 58 عامًا، عامل بمصنع أعلاف منطقة مركز 2 سائقين بدارة المركز، أنه أثناء توجهه و"أ.م.ع"، صاحب المصنع الذي يعمل به بالقرب من المزراعة الخاصة بالأخير، حيث فوجيء بأحد الأشخاص المجهولين في العقد الرابع من العمر ، أوقفهما قبل الدخول من باب المزرعة وسؤالهما عن شقيق مالك المصنع.



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وأضاف عامل المصنع خلال البلاغ، أن الشخص المجهول طلب من صاحب المصنع الإنفراد به للحديث لبعض الدقائق، وحيث ترجلًا معًا بالقرب من باب المزرعة حتي اختفي الشخص المجهول وصاحب المصنع عن الإنظار خلف الأشجار المحيطة بالمرزعة، متابعًا :" حاولت خلال اصطحاب الشخص المجهول لصاحب المصنع، محاولة إصلاح سيارة النقل التي تعطلت بنا قبل الدخول للمزرعة".

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وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص وسماع شهود العيان حول الواقعة، حيث أفاد أحد الشهود العيان للواقعة، إنه شاهد سيارة ملاكي كانت متوقفة قبل مزرعة رجل الأعمال ( صاحب مصنع الاعلاف)، قائلًا:" اللوحة الخلفية للسيارة كانت عليها قطعة قماش".ووجه اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه من خلال توسيع دائرة الإشتباه لكشف ملابسات الواقعة، والحصول علي إذن من النيابة العامة لمتابعة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي، أن شقيق المجني عليه صاحب المصنع تلقي مكالمة هاتفية من شخص مجهول، من الهاتف الشخصي الخاص بشقيقه، حيث طلب منه فدية مالية مليوني جنيه نظير إطلاق سراح شقيقه.وتوصلت التحريات، من خلال تتبع مكالمات الهاتف المحمول للمجني عليه تبين وجود إتصالات عديدة بينه وبين أحد الأشخاص ويدعي" س.ر.ع"، 45 عامًا، مالك معصرة، ومقيم الغربية، وذلك قبل حدوث الواقعة وآخر يدعي "إ.ع.أ"، 23 عامًا، وعلي الفور تم التنسيق مع مديرية أمن الغربية وتمكنت القوات من ضبط الثاني برفقة رجل الأعمال.وبمواجهتما، قرر إفتعالهما واقعة الإختطاف بالإتفاق مع صاحب المعصرة " سامح"، لوجود عجز مالي في مدشة مصنع الأعلاف المملوك لرجل الأعمال التي يديرها لأشقائه وفور عودة لمنزله سوف يوهم أشقائه بسداد صاحب معصرة البذور لمبلغ الدية المطلوب ويتم خصمها من الديون الخاصة التعاملات المادية بينهما.وقرر المستشار عادل حمودة، وكيل النائب العام وبرئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي، رئيس نيابة كوم حمادة، حجز رجل أعمال واثنين آخرين علي تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، في واقعة إدعاء خطف رجل أعمال من أمام مزرعته بمنطقة مركز 2 التابعة لمركز بدر.