تعرف على أهم الاتجاهات المستقبلية لعام 2023 (2-2)



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

يتغير العالم حاليًا بشكل سريع، ويستمر هذا التغيير إلى ما لا نهاية. لذا تعد أهم الاتجاهات المستقبلية أمرًا مهمًا يجب الاطلاع عليه دائمًا من أجل اللحاق بالركاب وعدم التخلف عنه.



وقد تحدثنا خلال الجزء الأول من هذا المقال عن بعض هذه الاتجاهات التقنية الرئيسية التي يجب أن يكون الجميع على استعداد لها.



أهم الاتجاهات المستقبلية لعام 2023:

قد يعجبك أيضا...

4- تقنية البلوك تشينتقنية البلوك تشين وهي طريقة لتخزين البيانات أو تشغيل البرامج المنتشرة عبر أجهزة كمبيوتر متعددة ولا يمكن لأي شخص أن يتدخل فيها.وقد كشفت شركة Shell العملاقة للطاقة، على سبيل المثال، عن مبادرة قائمة على الثقة تستخدم البلوك تشين لضمان مصدر الطاقة المستدامة التي تدخل شبكتها.ستؤدي اللامركزية إلى طرق جديدة للمعاملات والتواصل وممارسة الأعمال التجارية وليس فقط للبشر.وسوف تستفيد الآلات أيضًا من القدرة على إجراء معاملات آمنة فيما بينها؛ ما يسمح لنا بمزيد من التشغيل الآلي لعناصر الأعمال والصناعة التي تتضمن أنظمة تفاعل مختلفة.نتيجة لذلك تراهن الشركات بشكل كبير على أن تقنية البلوك تشين ستقود تطور علاقتنا بمفهوم الملكية الرقمية.كذلك ستغذي هذه التقنية المستهلك؛ حيث يتم استخدامها بالفعل من قبل العلامات التجارية، بما في ذلك Prada وBalenciaga؛ للسماح للمستخدمين بإثبات أنهم يمتلكون نسخًا رقمية أصلية من المنتجات الفاخرة التي يمكن عرضها في العالم الافتراضي.وإذا كان الميتافيرس يعني أن الكثير منا سيقضي قدرًا متزايدًا من الوقت والمال عبر الإنترنت فمن المؤكد أنه سيكون هناك أشخاص يريدون أشياء حصرية أو فريدة لهم وأن يكونوا قادرين على إثبات الملكية والمصدر.5- إنترنت الأشياءإنترنت الأشياء عبارة عن شبكة من المستشعرات والأجهزة والبنية التحتية المتصلة التي تجمع البيانات.لذا فمن المؤكد أن إنترنت الأشياء سيظل تأثيره في حياتنا محسوسًا بقوة في عام 2023.سوف يستمر التركيز على تمكين تفاعلات أكثر إفادة وتعقيدًا من آلة إلى آلة. اليوم اعتدنا على ملء منازلنا بالأدوات والأجهزة الذكية ومساحات العمل لدينا بالأدوات والتطبيقات الذكية.لكننا غالبًا ما نواجه مشاكل عندما تجد الأجهزة صعوبة في الاتصال بسبب الأنظمة الأساسية وأنظمة التشغيل المختلفة.وفي عام 2023 سنرى مزيدًا من العمل على تطوير المعايير والبروتوكولات العالمية التي يمكن للأجهزة استخدامها للتحدث مع بعضها البعض.هذا يعني أنها ستعمل بشكل أكثر فعالية وستكون قادرة على مساعدتنا في نطاق أوسع من المهام.6- التكنولوجيا المستدامةالآن نحن بحاجة إلى التأكد من أن تقنيتنا مستدامة بيئيًا.على سبيل المثال: تحتاج مراكز البيانات وتقنية البلوك تشين إلى أن تصبح أكثر اخضرارًا، وتحتاج الشركات إلى ضمان عدم إهدارها موارد قيمة في تخزين البيانات التي لا تحتاجها وتشغيل الخوارزميات التي لا تضيف قيمة.لذلك يبحث العملاء والمستثمرون بشكل متزايد عن أوراق اعتماد صديقة للبيئة، وسنرى المزيد من هذا في عام 2023.