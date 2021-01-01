تعلن إنتل مدينة دبي للإنترنت مقرًا لمركز البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي



إنتل إنتل

أعلنت شركة إنتل الرائدة في مجال التكنولوجيا عن افتتاح مركزها الأول للبحث والتطوير المتخصّص في برمجيات الذكاء الاصطناعي بمدينة دبي للإنترنت.



وتعد مدينة دبي للإنترنت الوجهة العالمية للأعمال والتكنولوجيا والعضو في مجموعة “تيكوم”.



وقد جاء هذا الإعلان على هامش معرض جيتكس جلوبال 2022، الحدث التكنولوجي العالمي الذي يستقطب ممثلين عن أبرز الجهات الحكومية والشركات العالمية والشركات الناشئة.

قد يعجبك أيضا...

– مركز إنتل للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسطيأتي افتتاح شركة إنتل لمركزها للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط انسجامًا مع استراتيجية التحول الرقمي التي تطمح المنطقة إلى تحقيقها.وسوف يقدم هذا المركز حلولًا متطورة لبرمجيات الذكاء الاصطناعي.علاوة على ذلك ستتعاون إنتل بشكل وثيق مع الشركات المتخصّصة ببرمجيات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات والجهات الأكاديمية القائمة في دبي.هذا بالإضافة إلى توسيع نطاق تعاون إنتل على مستوى المنطقة بشكل عام لـ:بناء الشراكات الاستراتيجية.تحفيز التحول الرقمي.التشجيع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.ومن المقرر أن تستعين إنتل بنخبة من مواهبها لبدء تشغيل المركز الجديد الذي يهدف بشكل إلى تقديم مجموعة من أحدث منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي.وسوف يتعاون هذا المركز بشكل وثيق مع المؤسسات والجهات الأكاديمية لإعداد نخبة من ذوي المهارات القادرة على تطوير المنتجات المستقبلية وتشغيل التقنيات ذات الصلة.– تعليق المسؤولين على الخبرتعقيبًا على هذا الأمر قال “عمار المالك”؛ النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، متحدثاً نيابةً عن مدينة دبي للإنترنت:نجحت دبي بفضل:ما توفره من بيئة أعمال متكاملة.ما تمتلكه من بنية تحتية تقنية متطورة.قوة اقتصادها ومرونته في استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصُناع التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.وأوضح: “هذا ساهم في تحقيق التحول الرقمي المنشود لا في دبي فحسب، بل أيضًا على صعيد المنطقة بأكملها”.وأضاف “المالك” أنه لطالما كانت مدينة دبي للإنترنت من الجهات الرئيسية المساهمة في تحقيق هذا الطموح منذ أكثر من 20 عامًا؛ حيث توفر:البيئة التنافسية المرنة المدعومة بالبنية التحتية المتطورة لمختلف الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.وتابع: “يسرّنا أن تبادر شركة رائدة مثل إنتل إلى افتتاح مركز بحث وتطوير متخصص ببرمجيات الذكاء الاصطناعي في مجتمعنا التقني”.وذكر “المالك” أن هذا سوف يسهم في:ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للتكنولوجيا المبتكرة.يعكس ثقة كبرى شركات التكنولوجيا في العالم بدبي كوجهة مثالية لممارسة الأعمال التجارية والابتكار.وعلى صعيد متصل صرّح “طه خليفة”؛ المدير العام لدى إنتل في الشرق الأوسط:“بصفتنا شركة رائدة في مجال التكنولوجيا يسرنا أن نوسع نطاق عملياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر افتتاحنا مركز البحث والتطوير المتخصّص في برمجيات الذكاء الاصطناعي”.وأضاف “خليفة” أن هذه الخطوة ستحظى بأهمية كبرى ضمن استراتيجية إنتل للمضي قدمًا في:تحقيق أهداف التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي والالتزام بها.توفير فرص جديدة للتعاون ضمن منظومة الشركات التكنولوجية المتنامية والغنية بالمواهب على مستوى المنطقة.وأخيرًا قال “خليفة”: “هذا الشأن سوف يساهم في تحفيز المزيد من الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي للتوصل إلى حلول عالمية لقطاعات متعددة، مثل: الرعاية الصحية والنقل والسلامة العامة”.