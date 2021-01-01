Acer Chromebook 516 GE.. الأول من نوعه المخصص للألعاب السحابية



Acer Chromebook 516 GE Acer Chromebook 516 GE

أعلنت شركة Acer عن إطلاق Acer Chromebook 516 GE، وهو أول لابتوب تم تحسينه للتعامل مع الألعاب السحابية لتشغيل خدمات مثل GeForce Now.



ويأتي اللابتوب كأول جهاز مخصص للألعاب السحابية بالتعاون مع شركة جوجل.



وقد تم ذلك التعاون ضمن مبادرة جديدة للتخلص من قيود الألعاب بأجهزة Chromebook، يطلق عليها اسم “أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأولى في العالم المصممة للألعاب السحابية”.

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– مواصفات لابتوب Acer Chromebook 516 GE:– الشاشةيتميز لابتوب Acer Chromebook 516 GE الجديد بشاشة عرض عالية الدقة من نوع IPS يبلغ قياسها 16 بوصة، وبدقة 2560 × 1600 بيكسل.كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز، وتوفر مرئيات سلسة مع معدل تحديث عالٍ لعرض ألعابك بجودة عالية الوضوح.– المعالجعلاوة على ذلك يعمل لابتوب Chromebook 516 GE بواسطة معالج شركة إنتل من الجيل الثاني عشر.وسيتوافر الجهاز في إصدارين يعمل أحدهما بمعالج Intel Core i5-1240P، أما الثاني فيعمل بواسطة معالج Intel Core i7-1260P.– التخزينوبالإضافة إلى ذلك يشمل Chromebook 516 GE ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع SDRAM ثنائية القناة، بسعة 8 أو 16 جيجا بايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت.– مزايا أخرىكذلك يشتمل Chromebook 516 GE على:منفذ LAN RJ-45 2.5G جيجابت إيثرنت (2.5 جيجابت إيثرنت).تقنية الـ Bluetooth 5.2.اتصال مخصص لشبكة Wi-Fi 6E.منفذين USB-C.منفذ USB-A.منفذ HDMI.تقنية صوت DTS عبر مكبرين متجهين لأعلى واثنين من مكبرات الصوت المتجهتين للأسفل على الجانب السفلي من اللابتوب.الأهم من ذلك كله أن هذا يعني توفير Acer Chromebook 516 GE لاتصالات أسرع بكثير وأكثر ثباتًا، حتى وإن كان الإنترنت لديك على وشك النفاد.– السعرأخيرًا ستقدم الشركة لابتوب Acer Chromebook 516 GE في عدد من التكوينات.وسيُباع الجهاز الأول في الولايات المتحدة مقابل 650 دولارًا، وسوف يشمل معالج إنتل Core i5 وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت عبر محرك أقراص NVMe SSD.وسيتم إطلاقه Acer Chromebook 516 GE في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط في شهر ديسمبر المقبل، مقابل سعر يبدأ من 999 يورو.