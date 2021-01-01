تنفذ هواتف Pixel 7 و Pixel 7 Pro من المخزون في غضون دقائق من فتح المبيعات في الهند



Pixel 7 Pro Pixel 7 Pro

في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت جوجل مجموعة هواتف Pixel 7 الذكية في العديد من الأسواق العالمية بما في ذلك الهند. تم توفير الأجهزة للطلب المسبق بعد الإطلاق، وفي وقت سابق اليوم، بدأت أول عملية بيع مفتوحة عبر Flipkart في الهند.



ومع ذلك، يبدو أن كل من Flipkart و Google قد أساءوا الحكم على شعبية هذه الأجهزة الجديدة في السوق الهندية حيث نفد مخزون Pixel 7 في غضون ثوانٍ من طرحه للبيع، يليه هاتف Pixel 7 Pro بعد فترة وجيزة. ثم تم إعادة تخزين Pixel 7 منذ ذلك الحين، ومع ذلك، تمكن العملاء من تشطيب المخزون مرة أخرى.



تبلغ تكلفة Pixel 7 حوالي 59999 روبية، في حين تبلغ تكلفة Pixel 7 Pro 84999 روبية. هذه الأسعار خاصة بإصدار 128 جيجابايت.