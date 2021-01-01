تنفذ هواتف Pixel 7 و Pixel 7 Pro من المخزون في غضون دقائق من فتح المبيعات في الهند

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تنفذ هواتف Pixel 7 و Pixel 7 Pro من المخزون في غضون دقائق من فتح المبيعات في الهند

صورة الخبر: Pixel 7 Pro
Pixel 7 Pro

في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت جوجل مجموعة هواتف Pixel 7 الذكية في العديد من الأسواق العالمية بما في ذلك الهند. تم توفير الأجهزة للطلب المسبق بعد الإطلاق، وفي وقت سابق اليوم، بدأت أول عملية بيع مفتوحة عبر Flipkart في الهند.

ومع ذلك، يبدو أن كل من Flipkart و Google قد أساءوا الحكم على شعبية هذه الأجهزة الجديدة في السوق الهندية حيث نفد مخزون Pixel 7 في غضون ثوانٍ من طرحه للبيع، يليه هاتف Pixel 7 Pro بعد فترة وجيزة. ثم تم إعادة تخزين Pixel 7 منذ ذلك الحين، ومع ذلك، تمكن العملاء من تشطيب المخزون مرة أخرى.

تبلغ تكلفة Pixel 7 حوالي 59999 روبية، في حين تبلغ تكلفة Pixel 7 Pro 84999 روبية. هذه الأسعار خاصة بإصدار 128 جيجابايت.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تنفذ هواتف Pixel 7 و Pixel 7 Pro من المخزون في غضون دقائق من فتح المبيعات في الهند

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85275

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager