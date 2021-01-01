تعلن كوالكوم عن Snapdragon XR2+ Gen 1 التي تدعم نظارة Meta Quest Pro



Snapdragon XR2+ Gen 1 Snapdragon XR2+ Gen 1

أعلنت شركة كوالكوم مؤخراً عن رقاقة Snapdragon XR2+ Gen 1 التي تدعم إصدار Meta الجديد من نظارات الواقع المختلط Meta Quest Pro.



إستعرضت شركة كوالكوم مزيد من التفاصيل حول رقاقة Snapdragon XR2+ Gen 1 التي تدعم معالجة فائقة السرعة للصور مع إستجابة أقل من 10 مللي من الثانية، ودعم فتح محتوى فيديو كامل بالألوان في تقنية الواقع المختلط.



كما تدعم الرقاقة محتوى الفيديو بدقة 8K عند 60 إطار لكل ثانية بزاويا 360 درجة، مع تقنيات للواقع المختلط التي تشمل تتبع حركة اليد، وحركة الرأس ووحدات التحكم.

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أيضاً تدعم الرقاقة إعادة بناء نماذج ثلاثية الأبعاد، مع رسم تلقائي للخرائط، أيضاً تدعم كثافة أعلى للبيكسل، كما تأتي بتحسينات في الآداء الحراري بنسبة 30%، ودعم أفضل للطاقة المستدامة بنسبة 50%.ومن المقرر أن تأتي وحدات التحكم الخاصة بنظارة Meta Quest Touch Pro برقاقة Snapdragon 662، والتي تدعم تتبع الكاميرات الموضعية مع دعم زمن إنتقال منخفض.