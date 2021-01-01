تعلن كوالكوم عن Snapdragon XR2+ Gen 1 التي تدعم نظارة Meta Quest Pro

أعلنت شركة كوالكوم مؤخراً عن رقاقة Snapdragon XR2+ Gen 1 التي تدعم إصدار Meta الجديد من نظارات الواقع المختلط Meta Quest Pro.
إستعرضت شركة كوالكوم مزيد من التفاصيل حول رقاقة Snapdragon XR2+ Gen 1 التي تدعم معالجة فائقة السرعة للصور مع إستجابة أقل من 10 مللي من الثانية، ودعم فتح محتوى فيديو كامل بالألوان في تقنية الواقع المختلط.
كما تدعم الرقاقة محتوى الفيديو بدقة 8K عند 60 إطار لكل ثانية بزاويا 360 درجة، مع تقنيات للواقع المختلط التي تشمل تتبع حركة اليد، وحركة الرأس ووحدات التحكم.
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