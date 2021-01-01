ينطلق هاتف OnePlus Nord C300 في شهر نوفمبر بقدرة شحن 33W

أعتمد أحد إصدارات وان بلس في وقت سابق هذا العام في FCC، حيث من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار في سوق الولايات المتحدة في شهر نوفمبر بعنوان OnePlus Nord C300 وقدرة شحن 33W.
رصد هاتف Nord C300 5G في قاعدة بيانات FCC بنموذج رقم CPH2389، ولقد أكدت التسريبات على أن الهاتف يدعم الإتصال بشبكات n2,n25,n41, n66, n71 وأيضاً n77 5G.
ولقد أشار مقر شركة وان بلس في أمريكا الشمالية إلى أن هاتف Nord C300 5G ينطلق بشكل رسمي في شهر نوفمبر المقبل.
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