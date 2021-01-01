ينطلق هاتف Honor X40 GT رسمياً بمعالج Snapdragon 888 مع هاتف Play 6C

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صورة الخبر: Honor X40 GT
Honor X40 GT

أعلنت Honor رسمياً عن هاتف Honor X40 GT الذي يأتي بمعالج Snapdragon 888، ومستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، كما أطلقت هاتف Play 6C.

هاتف Honor X40 GT

يتميز هاتف Honor X40 GT بشاشة IPS LCD بحجم 6.81 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، ومعدل لمس 480Hz، كما يضم الهاتف نظام تبريد من الجرافيت يتضمن 8 مراحل، والذي يدعم تبريد سطح الهاتف إلى 1 درجة.

أيضاً يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 888، مع ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يضم Honor X40 GT مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، أيضاً يأتي مستشعر السيلفي بدقة 16 ميجل بيكسل.

ويدعم Honor X40 GT بطارية بقدرة 4800 mAh، وتقنية شحن السريع بقدرة 66W، كما ينطلق الهاتف بواجهة Magic UI 6.1، ونظام تشغيل Android 12.

كما ينطلق الهاتف بألوان الفضي، والأسود، مع نموذج بتصميم باللون الأسود بتصميم سيارات السباق، ويأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 290 دولار.
هاتف Honor Play 6C

يتميز هاتف Honor Play 6C بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD+، مع معدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة الذي يضم كاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 480 Plus، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم بطاقة ذاكرة microSD.

كما يتميز هاتف Play 6C بمستشعر رئيسي 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وفلاش LED.

وينطلق الهاتف بواجهة Magic UI 5.0، ونظام تشغيل Android 12، كما Honor Play 6C يدعم بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف مدمج في زر التشغيل، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات، ومن المقرر أن يتوفر Honor Play 6C بألوان الأسود، والفضي، والأزرق، على أن يتوفر النموذج الرئيسي بسعر 153 دولار.

المصدر: بوابه المتميز

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