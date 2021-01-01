مميزات و سعر Surface Pro 9 سيرفس برو 9



Surface Pro 9 Surface Pro 9

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft رسميا عن الحاسوب اللوحي الجديد Surface Pro 9 سيرفس برو 9، وذلك خلال الحدث السنوي الذي تقيمه خلال شهر أكتوبر للكشف عن أجهزة سيرفس الجديدة، وفيما حافظت مايكروسوفت على التصميم المميز للجهاز الذي يمكن استخدامه كتابلت ولابتوب، فقد ألغت الشركة جهاز سيرفس برو اكس ووفرته كإصدار من سيرفس برو 9 يعمل بمعالج SQ3 استنادا على تقنيات ARM ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع توفير إصدار يعمل بالجيل الثاني عشر الأحدث من معالجات انتل كور Intel Core، بالإضافة لتوفير الجهاز بمجموعة متنوعة من الألوان للمرة الأولى بدلا من توفير غطاء لوحة المفاتيح فقط بألوان مختلفة.



ما هي مميزات Surface Pro 9 سيرفس برو 9 ؟

مميزات Surface Pro 9 سيرفس برو 9

وهذه أفضل مميزات جهاز مايكروسوفت سيرفس برو 9 الجديد:



يحمل سيرفس برو 9 نفس تصميم الجيل السابق الذي يتيح استخدام الجهاز كتابلت اعتمادا على الشاشة التي تدعم اللمس، أو توصيل لوحة مفاتيح للاستخدام كحاسوب محمول أو لابتوب.

وزن خفيف يبدأ من 879 جرام فقط.

شاشة PixelSense قياسها 13.3 بوصة تدعم اللمس بدقة +FHD وتردد حتى 120 هرتز.

دعم الرسم وتدوين الملاحظات والأفكار بواسطة القلم الرقمي Surface Slim Pen 2.

مزود بالجيل الثاني عشر من معالجات انتل Core أو معالج Microsoft SQ 3 المبني على تقنيات ARM.

بطارية توفر الاستخدام حتى 15.5 ساعة للإصدار المزود بمعالجات انتل وحتى 19 ساعة للإصدار المزود بمعالج مايكروسوفت SQ 3.

يعمل Surface Pro 9 بنظام ويندوز 11.

يحمل سيرفس برو 9 منفذين USB-C، مع دغم الإصدار بمعالجات انتل Thunderbolt 4.

دعم شبكات الجيل الخامس 5G للإصدار بمعالج SQ 3 فقط.

توفر مايكروسوفت جهازها الجديد سيرفس برو9 (الإصدار المزود بمعالجات Intel) بمجموعة متنوعة من الألوان للمرة الأولى، بما في ذلك الأخضر والأزرق.

ذاكرة وصول عشوائي RAM حتى 32 جيجابايت وسعة تخزينية SSD حتى 1 تيرابايت.

سماعتين ستريو مع دعم ميزة الصوت المحيطي Dolby Atmos، مع وجود زوج من المايكروفونات بعيدة المدى.

كاميرا أمامية تدعم إجراء مكالمات الفيديو عبر مايكروسوفت تيمز وغيرها من التطبيقات بدقة 1080p full HD، مع دعم تأمين الجهاز عبر ميزة التعرف على الوجه اعتمادا على Windows Hello.

دعم Wi-Fi 6E.

يوفر سيرفس برو 9 تجربة أفضل لمكالمات الفيديو

ميزات محسنة للكاميرا والصوت مثل التأطير التلقائي وطمس الخلفية أو تطبيق تأثير البورتريه، بالإضافة إلى ميزة التركيز الصوتي الجديدة التي تزيل صوت الخلفية، مما يوفر تجربة أفضل كثيرا في إجراء مكالمات الفيديو من خلال سيرفس برو 9، وهي الميزة التي تتوفر في الإصدار المزود بمعالج SQ 3، والتي تدعم تطبيقات مكالمات الفيديو المختلفة مثل Zoom وغيرها وليس مايكروسوفت تيمز فقط.

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ما هو سعر سيرفس برو 9 ؟سعر سيرفس برو 9ويتوفر جهاز مايكروسوفت الجديد Surface Pro 9 سيرفس برو 9 للشراء بداية من 25 أكتوبر 2022، وذلك بسعر يبدأ من 999 دولار أمريكي للإصدارات المزودة بمعالج انتل Core i5 (الجيل الـ 12) مع رام 8 جيجابايت وسعة تخزينية 128 جيجابايت، وبسعر يبدأ من 1299 دولار أمريكي للإصدار بمعالج Microsoft SQ 3 مع سعة تخزينية 128 جيجابايت ورام 8 جيجابايت.ويتوفر غطاء لوحة المفاتيح Surface Pro Keyboard بسعر 140 دولار، كما يتوفر غطاء لوحة المفاتيح Surface Pro Signature Keyboard بألوان متعددة بسعر 180 دولار أمريكي، كما توفر مايكروسوفت شراء لوحة المفاتيح Pro Signature والقلم الرقمي Slim Pen 2 بسعر 280 دولار أمريكي.