بهذه الأسعار تقديم بايك X3 موديل 2023 في السوق المصري



بايك X3 موديل 2023 بايك X3 موديل 2023

تعتبر X3 السيارة الأصغر بين الموديلات الثلاثة التي تقدمهم بودي جروب الوكيل المحلي لسيارات بايك الصينية في السوق المصري، حيث تنتمي هذه السيارة لفئة SUV، ومؤخرا قدمت الشركة موديل 2023 من هذه السيارة بالسوق المحلي، وذلك بالاسعار التالية:



- فئة أولى كومفورت بسعر 439 ألف جنيه.



- فئة ثانية لكشري بسعر 469 ألف جنيه.

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جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 116 حصان وعزم 148 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.- نظام ثبات الكتروني ESP.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 16 بوصة.- نظام لحماية السيارة من السرقة.- نظام لغلق الأبواب أوتوماتيكيا عند بدء الحركة.- مصابيح أمامية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- مصابيح ضبابية خلفية.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- عجلة قيادة متعددة الوظائف.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مرايات جانبية بإشارات LED.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- منفذ يو اس بي خلفي.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- كاميرا خلفية.- فرش داخلي من الجلد.- فتحة سقف.- نظام إضاءة بالمقاعد الخلفية للقراءة.- ألوان خارجية إضافية (أحمر وأسود وبني وفضي).