لامبورغيني أفينتادور Ultimae Roadster تقتبس من ميورا



لامبورغيني لامبورغيني

حان الوقت لتتقاعد سيارة لامبورغيني أفينتادور، وستودع فئة Ultimae Roadster المكشوفة خطوط الإنتاج بنسخة مستلهمة من شقيقتها ميورا.



لم تختر لامبورغيني مصدر إلهامها عشوائياً، بل من نسخة مميزة جداً من ميورا من عام 1968 تتميز بلون أزرق يسمى Azzuro Flake، وتحصل أفينتادور Ultimae Roadster على أجزاء كاربون فايبر بارزة تزيد من تميزها.



تأتي أفينتادور كآخر سيار محرك V12 صافي من لامبورغيني، وقد أنتجت الشركة 11,465 سيارة منها طيلة 11 سنة، وستعلن عن خليفتها في عام 2023 بمحركات جديدة تستأنف مسيرة الرحلة.