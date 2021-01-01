تكشف رينو عن SUV هجينة تشويقياً

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صورة الخبر: رينو
رينو

أعلنت رينة عن سيارتها الـ SUV التالية من خلال إعلان تشويقي يعرض ظل السيارة.

ستنتج الشركة الفرنسية سيارتها على أساسي قاعدة عجلات مشتركة مع مجموعة جيلي، وستكشف عن السيارة في عام 2024 معتمدة على هندسة مماثلة لسيارات مجموعة جيلي مثل فولفو XC49 ولينك آند كو 01.

لا تتوفر الكثير من المعلومات حول السيارة، تقول الشركة أنها ستتميز بمحركات هجينة ستنافس في فئة سيارات الدفع الرباعي الصغيرة.

المصدر: سعودى شفت

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