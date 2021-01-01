تحمل ألبين Alpenglow الاختبارية محرك احتراق داخلي!



ألبين Alpenglow ألبين Alpenglow

سحبت ألبين الغطاء غن سيارتها المذهلة Alpenglow الاختبارية كسيارة خارقة مستقبلية ومحرك احتراق داخلي بوقود الهيدروجين.



تعبر السيارة عن طموح شركة السيارات الناشئة من حيث التصميم والمحركات لسيارات الطرق ولسيارات السباق في نفس الوقت. تأتي السيارة بأبعاد مذهلة مع طول يزيد عن 5 أمتر وعرض مترين، وارتفاع أقل من متر واحد، وتأتي الإضاءة الأمامية والخلفية بمثابة توقيع للسيارة. يحصل سائقAlpenglow على مقعد واحد وسطي، قمرة القيادة هي قطرة ماء، الفكرة التي تشكل تصميم السيارة وتفاصيلها بالكامل.



في أحد الصور، يقف بعيداً خلف السيارة 3 سيارات أخرى ما يبدو كتلميح لسيارات قادمة من ألبين بتقنية محركات الاحتراق الداخلي بوقود الهيدروجين. وهي التقنية التي تختبرها الشركة كبديل عن المحركات الكهربائية في المستقبل.