أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

استهلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 أكتوبر في مصر، نشاط الساعات الأولى على ارتفاع بين جميع الأعيرة، وذلك عقب تأرجح أسعاره بين صعود متتالٍ، ثم هبوط مفاجئ، سيطر على حركة الأسعار أمس الخميس.



حركة سعر الذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية وجاء صعوده كالتالي:



عيار 24: 4.5 جنيه.

عيار 21: 3 جنيهات.

عيار 18: 2.5 .جنيه.

الجنيه الذهب: 24 جنيهًا.

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سعر الذهب الآن فى مصر (شراء):عيار 24 : 1283.5 جنيه.عيار 21 : 1123 جنيهًا.عيار 18 : 962.5 جنيه.عيار 14 : 748.75 جنيه.سعر الذهب الآن في مصر (بيع):عيار 24: 1274.25 جنيهعيار 21: 1115 جنيهاعيار 18: 955.75 جنيه.عيار 14: 743.75 جنيه.سعر الجنيه الذهب الآن في مصر:سجلت أسعار الجنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة، نحو 8984 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.سعر الذهب اليوم في الدول العربية:تداول سعر الذهب اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 في الدول العربية، على الارتفاع الذي سجله نهاية يوم الخميس وسجل كالآتي:سعر الذهب اليوم في السعودية:سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 200.62 ريال.سعر الذهب عيار 22 حوالي 183.90 ريال.سعر الذهب عيار 21 عند 175.54 ريال.سعر الذهب عيار 18 إلى 150.47 ريال.سعر الذهب عيار 14 نحو 117.03 ريال.سعر الذهب اليوم في الكويت:سعر الذهب عيار 24 نحو 16.60 دينارأسعار الذهب عيار 22 نحو 15.21 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 14.52 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 12.45 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 9.68 دينار.سعر الذهب اليوم في الإمارات:سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 196.34 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 179.98 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 171.80 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 147.26 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 114.53 درهم.