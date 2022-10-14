سعر الدولار فى مصر اليوم 14-10-2022



سعر الدولار سعر الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 14-10-2022 تزامنًا مع بدء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفية المصرية، حيث لم يتحرك سعر الصرف منذ نهاية تعاملات الخميس داخل البنك المركزي أو البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل داخل المركزي المصري إلى: 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الخضراء في البنوك وفقًا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية لها.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي-مصر

وشهد سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي مصر مستوى صرف: 19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي القطري قيمة صرف: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

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