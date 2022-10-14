سعر الدولار فى مصر اليوم 14-10-2022

سعر الدولار
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 14-10-2022 تزامنًا مع بدء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفية المصرية، حيث لم يتحرك سعر الصرف منذ نهاية تعاملات الخميس داخل البنك المركزي أو البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل داخل المركزي المصري إلى: 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الخضراء في البنوك وفقًا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية لها.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي-مصر
وشهد سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي مصر مستوى صرف: 19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي القطري
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي القطري قيمة صرف: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية
وجاء سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية عند مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك البركة
ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى قيمة صرف: 19.59 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول-مصر
وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند مستوى صرف: 19.64 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي
واستقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه: 19.63 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وشهد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني قيمة صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية
وجاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
ووصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى قيمة صرف: 19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري
وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري عند مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك المشرق
واستقر سعر الدولار في بنك المشرق مقابل الجنيه: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك سايب
وشهد سعر الدولار في بنك سايب مستوى صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي قيمة صرف: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
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