آيفون 14 قد يضعك في موقف محرج..بيتصل بالشرطة لوحده ..

عرضت قناة العربية تقريرا بعنوان "آيفون 14 قد يضعك في موقف محرج مع السلطات الأمنية".
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قالت نادين خماش المذيعة بقناة العربية أنه لمرات عدة وصلت شرطة النجدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مكان اعتقدت أن أحدا فيه يعاني من الخطر لكنها اكتشفت في النهاية أنها في مدينة ملاهي للألعاب.
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