آيفون 14 قد يضعك في موقف محرج..بيتصل بالشرطة لوحده ..



آيفون 14 آيفون 14

عرضت قناة العربية تقريرا بعنوان "آيفون 14 قد يضعك في موقف محرج مع السلطات الأمنية".



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قالت نادين خماش المذيعة بقناة العربية أنه لمرات عدة وصلت شرطة النجدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مكان اعتقدت أن أحدا فيه يعاني من الخطر لكنها اكتشفت في النهاية أنها في مدينة ملاهي للألعاب.

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وتابعت سهام بن زاموش المذيعة بقناة العربية أن هذا ما حدث حيث أظهرت ميزة رصد الحوادث الجديدة في آيفون أثرا جانبيا غير متوقع يكمن في الاتصال بالشرطة في اي ظروف يشعر الهاتف فيها بالخطر حتي وإن كانت في العاب الملاهي.