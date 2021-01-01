تعرف على ميزة Companion mode فى Google Meet

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Google Meet

هناك عدد من تطبيقات الاجتماعات الافتراضية، ولعل أحد أكثرها شيوعًا هو منصة Google Meet، ويتضمن Google Meet ميزة مفيدة تتيح للمشاركين استخدام شاشة ثانية للمشاركة في اجتماع. يمكن أن تكون هذه الشاشة الثانية من هواتف أندرويد أو أجهزة Chromebook، ويحتوي الوضع المصاحب على العديد من الميزات التي تجعله إضافة مقنعة ومفيدة إلى النظام الأساسي. ما هى ميزة Google Meet Companion؟

وفقا لما ذكره موقع " androidpolice"، هذه الميزة تتيح لكل مشارك في الاجتماع استخدام شاشة ثانية أثناء الاجتماع، وهذه الميزة مفيدة بشكل خاص لمن هم في غرفة اجتماعات مع آخرين، فباستخدام وضع Companion، يمكنهم استخدام شاشة ثانية لرفع أيديهم أو إرسال رسالة في الدردشة الفردية.

كما أنه يساعد أولئك الذين لديهم شاشة عرض واحدة على إلغاء تشويش شاشتهم عن طريق تقسيم المحتوى بين جهازين.

يمكن أن تكون القدرة على تقسيم عناصر التحكم في الاجتماع أداة مفيدة بدلاً من الانضمام إلى اجتماع كمشارك عادي.

المصدر: السلطة

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