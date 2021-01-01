يمكن لمستخدمو أيفون استعادة الرسائل المحذوفة بهذه الخطوات



أيفون أيفون

يبحث العديد من مستخدمي هواتف أيفون عن إمكانية استعادة الرسائل المحذوفة، وبعدما كانت تشكل هذه العملية مشكلة كبيرة في الماضية، أصبح الآن بمقدور مستخدمي أيفون من استعادة الرسائل المحذوفة على هواتفهم باستخدام نظام التشغيل iOS 16.



ويمكن استعادة الرسائل المحذوفة في نظام التشغيل iOS 16 من خلال الخطوات التالية:



1- افتح الرسائل واضغط على خيار الفلاتر في الجزء العلوي الأيسر من سلاسل الرسائل النصية.

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2- يمكنك تصفية رسائلك النصية حسب المرسلين المعروفين والرسائل غير المقروءة.3- قم باختيار "محذوف مؤخرا".4- ستظهر قائمة بالرسائل النصية الأخيرة، تعرض أرقام الهواتف أو جهات الاتصال، وعدد الرسائل والأيام المتبقية حتى الحذف النهائي.5- سيشمل هذا كلا من سلاسل الرسائل بالكامل والنصوص الفردية التي تم حذفها.6- ستتمكن من رؤية واستعادة الرسائل المحذوفة فقط إذا تم حذفها في آخر 30 يوما.7- لا يمكنك رؤية الرسائل الفعلية نفسها، لذا سيتعين عليك استعادتها من خلال التعرف على اسم جهة الاتصال أو رقم الهاتف.8- إذا كنت ترغب في استرداد رسالة نصية، فانقر فوق سلسلة الرسائل أو الرسالة بحيث يتم تحديدها، واضغط على Recover في أسفل اليمين، ثم انقر فوق Recover Message في النافذة المنبثقة التي تظهر.9- يمكنك أيضا استعادة جميع رسائلك النصية المحذوفة مرة واحدة، وعندها لا تحدد أي رسالة ثم انقر فقط على استرداد الكل.10- ستظهر رسائلك النصية المستردة بترتيب تسلسلي من وقت إرسالها أو استلامها، لذلك قد تضطر إلى التمرير قليلا خلال الرسائل النصية الحالية للعثور عليها، خاصة إذا كانت قديمة ولديك قدر كبير من الرسائل الجديدة في صندوق الوارد الخاص بك.