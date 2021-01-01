قد يستخدمون الهاكرز الكاميرات الحرارية لاختراق هاتفك



اختراق كلمات المرور اختراق كلمات المرور

قد تعتقد أن رمز المرور المكون من أربعة أرقام كافٍ لحماية هاتفك من المتسللين، لكن دراسة جديدة حذرت من أنه يمكن استخدام الحرارة من أطراف أصابعك لاختراق كلمة المرور الخاصة بك حتى دقيقة بعد كتابتها، حيث أظهر باحثون من جامعة جلاسكو كيف يمكن للقراصنة استخدام الكاميرات الحرارية لتتبع كلمة المرور التي كتبتها في هاتف ذكي أو لوحة مفاتيح كمبيوتر أو حتى جهاز صراف آلي. وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في الدراسة، طور الباحثون نظامًا للذكاء الاصطناعي يسمى ThermoSecure يمكنه استعادة كلمات المرور المكتوبة حديثًا من الصور الحرارية. كما تم اختراق حوالي 86% من كلمات المرور عندما تم التقاط صور حرارية في غضون 20 ثانية من كتابة الرمز السري ووضعها في نظام ThermoSecure، و 76% في غضون 30 ثانية، وانخفض النجاح إلى 62% بعد 60 ثانية من الدخول. ووجد الباحثون أيضًا في غضون 20 ثانية أن النظام كان قادرًا على مهاجمة حتى كلمات المرور الطويلة التي تتكون من 16 حرفًا بنجاح، بمعدل يصل إلى 67? من المحاولات الصحيحة، وكلما أصبحت كلمات المرور أقصر، زادت معدلات النجاح. كما تم تخمين كلمات مرور مكونة من اثني عشر رمزًا بنسبة تصل إلى 82% من الوقت، وكانت كلمات المرور المكونة من ثمانية رموز تصل إلى 93% من الوقت، وكانت كلمات المرور المكونة من ستة رموز ناجحة في 100% من المحاولات. يمكن أن تحدث الهجمات الحرارية بعد أن يكتب المستخدمون كلمة المرور الخاصة بهم على لوحة المفاتيح أو شاشة الهاتف الذكي أو لوحة المفاتيح، فيستطيع الهاكر المجهز بكاميرا حرارية التقاط صورة تكشف عن توقيع الحرارة للمكان الذي لمست فيه أصابعه الجهاز، مع ظهور منطقة أكثر إشراقًا كلما تم لمسها مؤخرًا.



