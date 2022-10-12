وزير المالية: بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية فى 5 محافظات جديدة غدا

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قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إنه اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري، سيتم تطبيق المرحلة الفرعية الثانية للمرحلة الثامنة والأخيرة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لإلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.



ولفت إلى أن المرحلة الفرعية الثالثة للمرحلة الثامنة والأخيرة للمنظومة تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وذلك اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل.



وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك أربع مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 ديسمبر 2022، مطالبًا جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.



ولفت مختار توفيق، إلى أنه لن يُعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أنه عند اكتمال إلزام ممولي مصلحة الضرائب بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فإنه اعتبارًا من 1 أبريل 2023 لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.



وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، و قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، ومأمورية الشركات المساهمة، ومأمورية الاستثمار، والمقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، كذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني.

