اليوم العالمى للبيض.. تعرف على أغرب الوجبات منها بيض النمل الأحمر

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يعتبر بيض الدجاج من أشهر أنواع البيض فى العالم، كما يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة، لذلك يحرص الكثير من الأشخاص على تناوله ضمن وجبة الإفطار اليومية، لكن الذى لا يعلمه البعض أن هناك أنواع مختلفة وغريبة من البيض، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، بمناسبة يوم البيض العالمى، وفقاً لما ذكره موقع "curlytales".







أغرب أنواع أطباق البيض فى العالم

بيض القرن

تعتبر وجبة "بيض القرن" من الوجبات الشعبية فى الصين وهو عبارة عن بيض دجاج أو سمان أو حتى بط، ويخلط بالطين والرماد وكذلك الملح ومكونات أخرى حتى يتحول لونه لبنى داكن، ويحفظ لأسابيع وشهور قبل تناوله، وتتميز رائحته بأنها تشبه رائحة البول لاحتوائه على مستوى عالى من الكبريت والأمونيا.

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بيض الصبى البكرتشتهر مقاطعة تشجيانج فى الصين، بوجبة تسمى بـ"بيض الصبى البكر"، والتى تعتمد على تقليد يتبعه سكان المقاطعة، الذين يحرصون على سلق بيض الدجاج ببول أولاد يبلغون من العمر 10 سنوات أو أقل، اعتقاداً منهم بأن بول الطفل يعود عليهم بفوائد صحية.وجبة "يم كاى يو ما"تعتبر وجبة "يم كاى يو ما" من الوجبات التى تحظى بشعبية كبيرة فى تايلاند، وتشبه السلطة وتحضر ببيض البط، من خلال حفظ البيض ليصبح شبيهاً بالجيلاتين ويتحول لونه لبنى داكن، ويُخلط بمزيج من أوراق الشاى الأسود والملح وكربونات الصوديوم وأكسيد الكالسيوم وكذلك أكسيد الزنك والماء.وجبة "Larb Mote Daeng"تعتبر من الوجبات الشهيرة والرئيسية أيضاً فى تايلاند، وهى مكونة من بيض النمل الأحمر، ويشتهر بنكهة تشبه الليمون.وجبة "Bault"تحضر وجبة "Bault" من جنين البط الذى لا يزال فى طور النمو داخل البيض، ويُسلق حياً ويؤكل وهو داخل القشرة، وتعتبر من الوجبات المميزة والشهيرة فى الفلبين.