ينظم قصر الأميرة خديجة ورشة الحُلي النحاسية



الحُلي النحاسية الحُلي النحاسية

ينظم قصر الأميرة خديجة التابع لمكتبة الإسكندرية بمقره في حلوان ورشة للشباب لتعليم فن صناعة الحُلي باستخدام معدن النحاس، بدءاً من يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر.



تهدف الورشة إلى تعليم المشتركين فن صناعة الحلي من خلال شرح تاريخ صناعة الحلى في مصر منذ العصر الفرعوني، مرورًا ب العصور القبطية والإسلامية ، ومن ثم عرض لأنواع الحلي وتصميماته المختلفة وأنواع الخامات وطرق تشكيل النحاس لعمل تصميمات إبداعية مستوحاة من التراث المصري الأصيل، مع التدريب العملي على تشكيل النحاس وذلك حتى يتمكن المتدرب من تصنيع وحدة كاملة من الحُلي.



يقوم على الورشة المدرب الفنان سيف الدين أحمد، وتُعقد الورشة أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر وحتى الأربعاء 9 نوفمبر 2022.