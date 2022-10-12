موانئ البحر الأحمر : تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة وصل إلى 10 سفن ، فيما تم تداول 16ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ، و757 شاحنة و 98 سيارة.



وأوضح المركز - فى بيان اليوم الجمعة أن حركة الواردات شملت 7 آلاف طن بضائع و427 شاحنة و 46 سيارة ، فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع ، و330 شاحنة و 52 سيارة.



وأشار إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، بينما غادرت السفينة دليلة ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا ، فضلا عن وصول وسفر 1132 راكبا بموانيها .