موانئ البحر الأحمر : تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › موانئ البحر الأحمر : تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة وصل إلى 10 سفن ، فيما تم تداول 16ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ، و757 شاحنة و 98 سيارة.

وأوضح المركز - فى بيان اليوم الجمعة أن حركة الواردات شملت 7 آلاف طن بضائع و427 شاحنة و 46 سيارة ، فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع ، و330 شاحنة و 52 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، بينما غادرت السفينة دليلة ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا ، فضلا عن وصول وسفر 1132 راكبا بموانيها .

المصدر: بوابة دار المعارف

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على موانئ البحر الأحمر : تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2432

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager