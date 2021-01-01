نجم الأهلي السابق : بصمات كولر ظهرت مبكراً

أكد رمضان السيد ، نجم الأهلي الأسبق ، أن بداية الفريق الأحمر مع السويسري مارسيل كولر بالفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا كانت جيدة ومهمة.
وقال رمضان السيد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي ظهر بصورة أفضل خاصة أن الفريق أنهى الموسم الماضي بشكل ضعيف وعانى من مشاكل فنية بالجملة.
وأوضح أن نتيجة الفوز في تونس مطمئنة للغاية قبل لقاء الإياب مؤكداً أن الأهلي استفاد من حصول لاعبيه الأساسيين على راحة لمدة 6 أسابيع.
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