نجم الأهلي السابق : بصمات كولر ظهرت مبكراً

رمضان السيد:

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › نجم الأهلي السابق : بصمات كولر ظهرت مبكراً

صورة الخبر: كولر
كولر


أكد رمضان السيد ، نجم الأهلي الأسبق ، أن بداية الفريق الأحمر مع السويسري مارسيل كولر بالفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا كانت جيدة ومهمة.

وقال رمضان السيد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي ظهر بصورة أفضل خاصة أن الفريق أنهى الموسم الماضي بشكل ضعيف وعانى من مشاكل فنية بالجملة.

وأوضح أن نتيجة الفوز في تونس مطمئنة للغاية قبل لقاء الإياب مؤكداً أن الأهلي استفاد من حصول لاعبيه الأساسيين على راحة لمدة 6 أسابيع.

وأشار إلى أن مارسيل كولر نجح في تقديم بداية جيدة مع الأهلي وأظهر بصماته سريعاً على أداء الفريق مؤكداً أن الأهلي سيصل إلى قمة مستواه بعد 6 أسابيع وسيصل إلى أداء مميز مع هذا المدرب الذي يملك الخبرات.

وأوضح أن الأهلي كان في طريقه لمرحلة صعبة للغاية مع المدرب السابق البرتغالي ريكاردو سواريش الذي تولى المهمة بعد مرحلة صعبة عقب رحيل بيتسو موسيماني.

المصدر: المحور

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نجم الأهلي السابق : بصمات كولر ظهرت مبكراً

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
38437

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager