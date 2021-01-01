نجم الأهلي السابق : بصمات كولر ظهرت مبكراً

رمضان السيد:



كولر كولر



أكد رمضان السيد ، نجم الأهلي الأسبق ، أن بداية الفريق الأحمر مع السويسري مارسيل كولر بالفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا كانت جيدة ومهمة.



وقال رمضان السيد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي ظهر بصورة أفضل خاصة أن الفريق أنهى الموسم الماضي بشكل ضعيف وعانى من مشاكل فنية بالجملة.



وأوضح أن نتيجة الفوز في تونس مطمئنة للغاية قبل لقاء الإياب مؤكداً أن الأهلي استفاد من حصول لاعبيه الأساسيين على راحة لمدة 6 أسابيع.

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وأشار إلى أن مارسيل كولر نجح في تقديم بداية جيدة مع الأهلي وأظهر بصماته سريعاً على أداء الفريق مؤكداً أن الأهلي سيصل إلى قمة مستواه بعد 6 أسابيع وسيصل إلى أداء مميز مع هذا المدرب الذي يملك الخبرات.وأوضح أن الأهلي كان في طريقه لمرحلة صعبة للغاية مع المدرب السابق البرتغالي ريكاردو سواريش الذي تولى المهمة بعد مرحلة صعبة عقب رحيل بيتسو موسيماني.