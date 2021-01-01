جمال عبدالحميد: لم أقصد انتقاد مدرب الزمالك

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صورة الخبر: فيريرا
فيريرا

حرص جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على توضيح تصريحاته الأخيرة بشأن انتقاد فيريرا المدير الفني لفريق الكرة، بسبب التدعيمات الجديدة.

وقال عبدالحميد، في تصريحات تلفزيونية : "لم أقصد انتقاد فيريرا، وحديثي كان مجرد تمنى من فيريرا، مشاركة الصفقات الجديدة".

وأضاف: "فيريرا فوق رأسي واحترمه، ومجلس إدارة الزمالك يدعمه، ونعمل على توفير جميع احتياجاته، والحفاظ على استقرار الفريق".

واختتم: "مرتضى منصور رئيس الزمالك، قرر إطلاق اسم فيريرا على حديقة بالنادي، والبرتغالي له مني كل الاحترام والتقدير".

وكان جمال عبدالحميد قد انتقد فيريرا عقب مباراة ذهاب فلامبو، بسبب عدم مشاركة الصفقات الجديدة في المباراة بالكامل.

المصدر: elbalad

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