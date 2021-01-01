جمال عبدالحميد: لم أقصد انتقاد مدرب الزمالك

حرص جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على توضيح تصريحاته الأخيرة بشأن انتقاد فيريرا المدير الفني لفريق الكرة، بسبب التدعيمات الجديدة.
وقال عبدالحميد، في تصريحات تلفزيونية : "لم أقصد انتقاد فيريرا، وحديثي كان مجرد تمنى من فيريرا، مشاركة الصفقات الجديدة".
وأضاف: "فيريرا فوق رأسي واحترمه، ومجلس إدارة الزمالك يدعمه، ونعمل على توفير جميع احتياجاته، والحفاظ على استقرار الفريق".
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