سهلة وغير تقليدية .. طريقة عمل بيتزا الشاورما



بيتزا الشاورما بيتزا الشاورما





بيتزا الشاورما من الأطباق الشهية والغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ ويمكنك تطبيقا في المنزل بأسهل الخطوات.



قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل بيتزا الشاورما في المنزل بمذاق شهي.

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مقادير بيتزا الشاورماكيلو صدور دجاج جوليان2فص ثوم مفرومملعقة صغيرة ريحان مفرومملعقة كبيرة عصير ليمونعلبة زباديزيت زيتوننصف ملعقة صغيرة ثوم بودرنصف ملعقة صغيرة بصل بودرنصف ملعقة صغيرة كارينصف ملعقة صغيرة بابريكاملحفلفل أسود(لعمل الرولات)عيش صاجبطاطس محمرةبصل جوليانزيتون أخضر شرائحبقدونس مفرومجبنة موتزاريلاصوص بيتزاطريقة تحضير بيتزا الشاورماتغسل صدور الدجاج و تصفى جيدا ثم تقطع جوليان مثل الشاورما وتتبل بالزبادي وعصير الليمون والريحان والثوم والتوابل كلها ويفضل تركها في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل.في طاسة على النار نضع القليل من زيت الزيتون ونتركه حتى يسخن.نضع صدور الدجاج ونقلبها من حين لآخر حتى لا تفقد عصارتها حتى تنضج تماماً.نرفعها من على النار ونأخذ رغيف من عيش الصاج ونضع عليه صوص البيتزا والقليل من البصل والبقدونس والزيتون الشرائح.نضع صدور الدجاج والقليل من الموتزاريلا ثم نلفه رول ونكرر حتى ننتهي من الكمية ثم نرص الرولات في بايركس مدهون بالقليل من الزيت.ندهن وجه الرولات بصوص البيتزا ونضع جبنة موتزاريلا على الوجه ثم ندخلها فرن ساخن حتى تذوب الجبنة وتأخذ لون ذهبي ثم تقطع حسب الرغبة، وتقدم بالهنا والشفا.