يخلصك من الحبوب والسيلوليت .. فوائد الزنجبيل



فوائد الزنجبيل فوائد الزنجبيل



الزنجبيل من النباتات التي لها شهرة كبيرة في عالم التخسيس، وكذلك كمشروب مقوي للمناعة، كما أن الزنجبيل المطحون يستخدم كنوع من التوابل المميزة، ويضاف على مختلف الأكلات، وكذلك الحلويات والمعجنات، فيعد بسكويت الزنجبيل من أشهر أنواع البسكويت في العالم، إلى جانب أن فوائد الزنجبيل الطبية مذهلة، ويستخدم الزنجبيل من مئات السنين في علاج الكثير من الأمراض، وخاصة في الحضارات القديمة، كالحضارة الهندية والصينية، خاصة أنه يزرع في دول آسيا.



ويستعرض محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب في السطور التالية، أهم فوائد الزنجبيل للجسم.



الزنجبيل يخلصك من آلام الأقدام وخشونتها

قد يعجبك أيضا...

يمكنك إضافة الزنجبيل للخردل، للحصول على أقدام ناعمة، وكذلك التخلص من آلام الأقدام.وأضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق الخردل إلى ملعقتين صغيرتين من الزنجبيل الطازج المبشور، وضعيها في حوض الاستحمام، المليء بالماء الدافئ، وضعي قدميك فيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء الدافئ، واتركيها حتى تجف.الزنجبيل يعالج الحبوب والبقعإذا كنتِ تعانيين من أي حبوب أو ندوب غامقة أو بيضاء، فيمكنك التخلص منها بالزنجبيل.احضري شريحة من الزنجبيل الطازج، ودلكي بها بلطف مكان الحبوب أو الندوب، مرتين يوميا، واتركيها لمدة 20 دقيقة، ويغسل بعد ذلك بالماء.وستلاحظين الفرق في لون البشرة، وسيتلاشى في غضون بضعة أسابيع.الزنجبيل يخلصك من السيلوليتيمكنك إزالة السيلوليت من الجسم، بالزنجبيل، فهو يعد واحدا من أفضل مخفضات السيلوليت الطبيعة.امزجي ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقتين طعام من الزنجبيل الطازج المبشور، وملعقة كبيرة من عصير الليمون في وعاء صغير، ويمكنك أيضًا تخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.قومي بتدليك أماكن السيلوليت بالخلطة السابقة، واستمري في التدليك لعدة دقائق، ومع الانتظام ستلاحظين تلاشي السلوليت تدريجيًا.الزنجبيل سر تدفئة جسمك في الشتاءإذا كنتِ تبحثين عن الاسترخاء والهدوء النفسي، استخدمي زيت الزنجبيل، وماء الورد وبعض الزيوت العطرية لتدليك جسمك بها، كما يمكن استخدام هذه الخلطة في تدفئة جسمك في الأيام الباردة.كل ما عليك القيام به هو تقطيع بعض الشرائح من الزنجبيل، وإضافة 10 من براعم الورد الصغيرة المجففة، والقليل من زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا، وامزجيها جيدًا في وعاء صغير، ثم اسكبيها في زجاجة ورج الزجاجة جيدًا عند كل استخدام، وقومي بتدليك جسمك به.الزنجبيل يعالج آلام العضلاتإذا كنتِ تبحثين عما يخفف آلام العضلات والتعب، خاصة قبل النوم، فيمكنك استخدام خلطة الزنجبيل بالقرفة والملح.اخلطي ربع كوب من ملح البحر أو الملح الإنجليزي، مع 3 ملاعق طعام من الزنجبيل المبشور ناعمًا، 1/2 ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة و5 قطرات من الزيت العطري برائحة البرتقال في وعاء صغير ويحرك المزيج جيدًا، ويمكن إضافة هذا المزيج إلى حمامك الساخن فيه ونقع جسمك لمدة 15-20 دقيقة للحصول على أفضل النتائج.