للرجال .. خضراوات طازجة تعالج تساقط الشعر



تساقط الشعر تساقط الشعر



يعاني الرجال من تساقط الشعر، مثل النساء، وإن كان الرجال يجدون صعوبة في علاج تساقط الشعر، لعدم قدرتهم على التعامل بالطريقة التي تعامل بها النساء، من خلال عمل الوصفات والخلطات، ولذلك علاج تساقط الشعر للرجال يعد أملا صعب التحقيق، إلا أن هناك العديد من الطرق السهلة التي يمكنهم اتباعها، وأفضلها هو التغذية السليمة.







علامات الشعر التالف للرجال

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كما أن كثيرا من الرجال لا يهتمون بمظهر شعرهم ومدى صحته، ولهذا يقدم لهم خبراء التجميل في السطور التالية علامات الشعر التالف التي يمكن التعرف عليها بسهولة:-إحساسك بجفاف ملمس شعرك، وتكسره بسهولة، وعدم قدرتك على التحكم فيه إلا باستخدام "الجيل".-بعد أن كان شعرك ناعما، ستلاحظ أنه أصبح خشنا "هايش"، وافتقد طراوته ولمعانه.-بلل شعرك ولاحظ كيف يتفاعل مع الماء، فإذا أصبح معقدا، غير مسترسل، فهذا يعني أنه قد تلف ويحتاج لعناية.وينصحك خبراء التجميل عند اكتشاف تلف شعرك بضرورة معالجته من خلال استخدام البلسم بعد الشامبو، واستخدام كريم مرطب للشعر خاص بالرجال، كما يمكنك استخدام حمام كريم مرة واحدة في الأسبوع.علاج تساقط الشعر للرجالكما تشير الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إلى أنه يمكن علاج تساقط الشعر للرجال، فقط بتناول الخضروات التالية، بانتظام، دون الحاجة للوصفات والخلطات التي يجد الرجال صعوبة في تنفيذها، فقط يجب المداومة بشكل يومي على تناول صنف أو أكثر من هذه الأطعمة التي تحتوي على مواد تغذي بصيلات الشعر، وتقويها، وتمنع تساقطه.العدس والفاصوليامن البقوليات التي تحتوي على مادة تسمى "البيوتين"، هذه المادة تساعد على حماية الشعر من التقصف والتساقط، ولذلك لا بد من تناول العدس والفاصوليا 3 مرات في الأسبوع.البروكلي والجرجيرمن الخضراوات التي تحتوي على فيتامين (أ)، وهذا الفيتامين هو المسئول عن إفراز الدهون في الشعر، وحمايته من الجفاف، ومنحه الرطوبة، كما أنها تحتوي على الحديد والكالسيوم، ولذلك لا بد من تناولهما على الأقل 3 مرات في الأسبوع.السبانختحتوي على "البيوتين" المهم للشعر الصحي، وعندما ينخفض "البيوتين" في الجسم يبدأ الشعر في التساقط.الجزرغني بالـ"بيتا – كاروتين"، وهو عنصر يتحول في الجسم إلى فيتامين (أ)، الذي بدوره يقوي الشعر ويمنع تساقطه.